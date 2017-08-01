Азербайджан и Чехия: новые возможности для укрепления сотрудничества в сфере инвестиций, торговли, энергетики и логистики (ИНТЕРВЬЮ с министром)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании могут заинтересовать инвестиции в нефтехимическую промышленность, энергетику и природные ресурсы Чехии, считает министр промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличек.

В эксклюзивном интервью Trend министр отметил, что в этих сферах реализована только пара конкретных проектов, а азербайджанские инвесторы до сегодняшнего дня вложили свои средства в основном в сферу недвижимости и отельный бизнес Чехии.

“Инвестиции Азербайджана в экономику Чехии достаточно малы и достигают только двух процентов [от всех инвестиций в эту страну]. Крупнейшие инвестиции азербайджанских предпринимателей осуществлены в недвижимость и отельный бизнес. Однако, я считаю, что сейчас очень хорошее время для инвестирования в Чехию: в последние годы наша экономика неуклонно растет, что создает много возможностей для иностранных инвесторов, как в работе с действующими компаниями, так и стартапами. Инвестиционные инициативы рассматриваются специализированным агентством CzechInvest, которому мы придаем большое значение”, - сказал министр.

По словам Гавличека, за последние десять лет чешские банки выделили компаниям 1,8 миллиарда евро на реализацию крупных проектов в Азербайджане.

“Наши банки финансировали эти проекты напрямую, поэтому мы рассматриваем эти средства, как инвестиции в экономику Азербайджана. Это говорит о том, что Чехия является одним из важнейших инвесторов в Азербайджане, а также свидетельствует о доверии чешских предпринимателей в плане сотрудничества с этой страной”, - отметил министр.

От “зеленых” технологий до транспорта - многообещающие сферы сотрудничества

Развивая тему сотрудничества с Азербайджаном, Гавличек также рассказал о сферах взаимного интереса, имеющих большой потенциал для развития.

“Хочу напомнить о январском визите моего предшественника - Яна Младека [был министром промышленности и торговли Чехии до 28 февраля 2017 года] - в Баку. Во время его визита состоялось четвертое заседание совместной азербайджано-чешской межправительственной комиссии. Я согласен с тем, что было сказано в ходе этого заседания. Самыми многообещающими сферами сотрудничества между Чехией и Азербайджаном являются традиционная и возобновляемая энергетика, модернизация транспортной инфраструктуры, “зеленые” технологии, сельское хозяйство, химическая и фармацевтическая промышленность, поставки медицинского оборудования, инжиниринг и строительство. Также я вижу значительный потенциал для развития туризма”, - сказал Гавличек.

Вышеназванные сферы, добавил министр, также очень интересны для создания совместных предприятий.

“Мы можем порекомендовать это [создание совместных предприятий с компаниями из Азербайджана] чешским компаниям, однако окончательный выбор будет за ними [субъектами бизнесами]. В этой связи я хочу пригласить наших бизнес-партнеров из Азербайджана к налаживанию сотрудничества с чешскими компаниями. Их не надо бояться - наши компании являются надежными партнерами, которые могут многое предложить”, - подчеркнул Гавличек.

Чехия приветствует прямые поставки азербайджанского газа в Европу

Как отметил министр, Чехия поддерживает диверсификацию маршрутов поставок и источников природного газа в Евросоюз для повышения энергобезопасности региона.

По его словам, в этом смысле чешская сторона приветствует проект “Южного газового коридора”, в особенности Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский трубопроводы (TANAP).

“Будущая возможность физического присутствия азербайджанского газа в Центральной Европе или непосредственно в Чехии была бы очень желанной. Тем не менее, мы понимаем, что для этого в дополнение к проекту “Южного газового коридора” необходимо будет создать необходимую газовую инфраструктуру за пределами Чехии. В частности, это газовый интерконнектор “Север - Юг”. В то же время необходимо, чтобы на полностью либерализованном газовом рынке Чехии этот газ оставался конкурентоспособным”, - сказал Гавличек.

Азербайджан обеспечивает треть потребностей Чехии в нефти

По словам министра, Азербайджан является стратегическим партнером Чехии в вопросе поставок нефти.

Азербайджан, как отметил Гавличек, второй после России крупнейший поставщик нефти в Чехию с удельным весом в 30 процентов от всего импорта “черного золота” в эту страну.

“Нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Чехией очень позитивное. Объем взаимной торговли вырос почти в 90 раз с шести миллионов евро в 1993 году до 532,7 миллиона евро в 2016 году. Основываясь на этих данных, можно сказать, что Азербайджан - важнейший торговый партнер Чехии на Южном Кавказе”, - сказал министр.

Тем не менее, Гавличек отметил, что обе страны имеют достаточный потенциал для дальнейшего развития товарооборота, как с точки зрения объемов, так и структуры.

“Более 80 процентов товарооборота между нашими странами приходится на нефть и нефтепродукты. С одной стороны, это значит, что Азербайджан - стратегический партнер Чехии в вопросах поставок нефти, следуя по этому показателю сразу после России. С другой - наши деловые связи очень чувствительны к колебаниям в мировой экономике, прежде всего, к ценам на сырье”, - сказал министр.

Министр напомнил, что в 2015 году товарооборот между странами упал на 31 процент, до 1,05 миллиарда евро по сравнению с рекордным показателем 2014 года в 1,5 миллиарда евро.

“Затем в 2016 году товарооборот упал почти на 50 процентов, до 532,7 миллиона евро, что было вызвано пятимесячной приостановкой работы НПЗ Кралупи-над-Влтавоу, который в основном обрабатывает азербайджанскую нефть. Это ясно показывает, что наши деловые связи сильно несбалансированы и слишком зависят от углеводородов”, - сказал министр, отметив необходимость диверсификации структуры товарооборота.

Как отметил Гавличек, в этом году объем импортируемой из Азербайджана нефти может вырасти: “Можно предположить, что в будущем объемы азербайджанской нефти будут прямо пропорциональны перерабатывающей мощности НПЗ Кралупи-над-Влтавоу”.

Тем не менее, Азербайджан и Чехия, продолжил Гавличек, знают о своем бизнес-потенциале не только в вышеупомянутой области.

“В этом году деловые связи между нашими странами начинают оживать. Я рад, что это происходит не только за счет нефти. В настоящее время разрабатываются крупные проекты, вроде железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в Азербайджан поставляются чешские автобусы Iveco и самолеты L-39. Азербайджан является очень надежным деловым партнером для Чехии в рамках этих и других проектов”, - подчеркнул министр.

Чехия заинтересована в транспортировке товаров через Азербайджан

Гавличек подчеркнул, что чешские компании могут использовать международные маршруты, проходящие через территорию Азербайджана, для поставок товаров из Евросоюза на Восток.

По словам министра, сейчас ведутся переговоры в данном направлении и Чехия внимательно следит за процессом строительства Бакинского международного морского торгового порта, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также транспортного коридора “Север-Юг”.

“В настоящее время чешские компании преимущественно участвуют в строительстве этих транспортных коридоров, тем не менее, я убежден, что если данные маршруты будут выгодны с точки зрения расходов и времени, наши компании также будут использовать их для перевозок товаров из Евросоюза на Восток”, - сказал Гавличек.

Железная дорога БТК строится на основе соглашения между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Максимальный объем грузоперевозок по этому коридору прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год.

Другой транспортный коридор - “Север-Юг” - призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Азербайджан и Чехия выйдут на новый уровень энергетического сотрудничества

“В рамках январского визита Яна Младека в Баку было достигнуто соглашение о том, что уровень меморандума является недостаточным для оценки состояния нашего энергетического сотрудничества. Поэтому мы решили заключить межминистерское соглашение - документ более высокого уровня. В настоящее время мы работаем над этим документом”, - сказал министр.

В настоящее время, продолжил Гавличек, есть реальная возможность подписать документ в начале следующего года в Чехии.

Говоря о сути документа, министр отметил, что она заключается в подтверждении стратегической важности поставок азербайджанской нефти в Чехию, способствовании в

развитии альтернативных источников энергии и создании условий для привлечения бизнесменов в энергетические проекты в обеих странах.

“В то же время я хотел бы выразить свои соболезнования семье и коллегам экс-министра энергетики Натига Алиева. Он был нашим большим другом”, - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanl