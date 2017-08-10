Определены победители международного конкурса «Кубок моря - 2017»

10 августа 2017 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг на базе ВМС Азербайджана состоялось заседание судейской коллегии, посвященное итогам международного конкурса «Кубок моря - 2017», говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

В ходе заседания все этапы и эпизоды конкурса, который проводился с участием экипажей военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, были объявлены состоявшимися.

По итогам общих оценок, которые выставила судейская коллегия, экипажи сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана и малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России, набрав в общем зачете 246 баллов, стали победителями конкурса.

Экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана, набрав в общем зачете 234 балла, занял второе место, а экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, набрав в общем зачете 227 баллов, занял третье место.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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