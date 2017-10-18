Талеб Рифаи: Связи Азербайджана и Всемирной туристской организации Объединенных Наций будут развиваться и в последующие годы

18 октября 2017 23:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Объединенных наций Талеб Рифаи поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Поздравляю Вас с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Передаю Вам наилучшие пожелания благополучия и развития Вашей страны и народа.

Личная поддержка Вашего превосходительства индустрии путешествий и туризма свидетельствует о важном значении, придаваемом этой сфере Вашим правительством для устойчивого социально-экономического развития Азербайджана и завоевания им позиции сильного бренда в сфере туризма в глобальном масштабе. Выражаю Вам признательность за очень ценную поддержку Азербайджаном «Международного года устойчивого туризма в интересах развития-2017».

Будьте уверены в устойчивой поддержке Всемирной туристской организацией этих Ваших усилий. Верю, что великолепные связи Азербайджана и Всемирной туристской организации Объединенных Наций будут развиваться и в последующие годы.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас. Прошу принять мое высочайшее почтение», - говорится в поздравлении генсека Всемирной туристской организации.

Azernews Newspaper
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