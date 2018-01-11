Азербайджан имеет сильную современную армию - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет сильную армию, которая в дальнейшем будет становиться еще сильнее.

Об этом Trend в четверг сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Садыхов сказал, что у Азербайджана есть только одна проблема, которая сегодня не решена, - это армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

«Президент Азербайджана постоянно работает над решением этой проблемы, прежде всего мирным путем. Но разрешение этого конфликта зависит не только от Азербайджана. В результате неконструктивной позиции Армении, а также неспособности международных организаций оказать давление на страну-оккупанта и не применения санкций конфликт не решается Поэтому мы не можем игнорировать вариант военного решения этой проблемы», - сказал Садыгов.

Депутат подчеркнул, что у Азербайджана есть сильная современная армия, которая доказала свою мощь во время боевых действий в апреле прошлого года.

«Разумеется, сила армии базируется, прежде всего, на Верховном главнокомандующем, офицерах и солдатах, но, кроме того, наша армия также оснащена современным оружием. Азербайджан сотрудничает с рядом стран в этом направлении и получает и продолжит получать самые передовые технологии. Прекрасно, что Президент заявил об этом и выделил достаточное количество средств на закупку нового вооружения. В то же время это месседж вражеской стране и ее покровителям о том, что азербайджанская армия сильна и будет усиливаться, и если апрельские события повторятся, это приведет к серьезным последствия для противника. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель», - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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