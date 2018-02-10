Президент Ильхам Алиев принял делегацию Святого Престола (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял делегацию, возглавляемую секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископ Пол Ричард Галлахер передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Папы Римского Франциска I и государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина. Отметив, что впервые посещает Азербайджан, архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил признательность главе нашего государства за высокое гостеприимство. Сообщив, что хорошо информирован об Aзербайджане, гость выразил удовлетворение визитом в нашу страну, высказал заинтересованность в том, чтобы воочию увидеть происходящее здесь развитие. Отметив, что повышение указом Папы Римского Франциска I ординария Католической церкви в Азербайджане Владимира Фекете до сана епископа - отрадный факт, Пол Ричард Галлахер сказал, что это является важным свидетельством значения, придаваемого Святым Папой католической общине в нашей стране и связям с Азербайджаном.

Отметив, что визит Папы Римского Франциска I в Азербайджан два года назад является историческим событием, Президент Ильхам Алиев сказал, что у него связаны приятные воспоминания с этим визитом. С удовлетворением вспомнив также о своем официальном визите в Ватикан, глава государства подчеркнул значение встреч с Папой Римским Франциском I, а также государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином, отметил, что такие взаимные визиты высокого уровня являются свидетельством тесных связей между Азербайджаном и Ватиканом. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит секретаря Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Азербайджан пройдет плодотворно, высказал уверенность в том, что этот визит укрепит партнерские связи между двумя государствами.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан, как образцовая мультикультуральная и толерантная страна, вносит большой вклад в межрелигиозный и межкультурный диалог.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Папы Римского Франциска I и государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина, просил передать его приветствия Папе Римскому Франциску I и государственному секретарю.

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