Президент Азербайджана выделил средства для обеспечения потребителей водоизмерительными приборами

20 февраля 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по обеспечению потребителей водоизмерительными приборами.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по обеспечению потребителей водоизмерительными приборами, реконструкции систем водоснабжения внутри кварталов и зданий и установке бытовых счетчиков воды ОАО "Азерсу" будет выделено из госбюджета 15 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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