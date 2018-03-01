Налбандян не смог найти достойное новшество в сфере прав человека в своей стране, чтобы поделиться им – постпред Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Эдвард Налбандян не смог найти достойное новшество в сфере прав человека в своей стране, чтобы поделиться им.

Об этом первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при международных организациях в Женеве Ялчын Рафиев сказал в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в ходе сегмента высокого уровня на 37-й сессии Совета по правам человека ООН, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в четверг.

«С начала сегмента высокого уровня мы наблюдаем за выступлениями высоких должностных лиц различных стран об успехах, достигнутых в сфере прав человека. Министр иностранных дел Армении большую часть своего выступления посвятил Азербайджану, а не своей стране. Напрашивается вывод, что армянский министр не смог найти ничего нового в сфере поощрения и защиты прав человека в своей стране, чтобы поделиться им в совете. Вместо этого он посвятил свое выступление тому, что стал опровергать неопровержимые факты оккупации азербайджанских земель, опровергать преступление против человечества, совершенное в Ходжалы, и совершать нападки на Азербайджан с неуместными обвинениями, связанными с трагическими событиями, произошедшими в период до обретения Азербайджаном независимости», - сказал Рафиев.

Огромное количество неопровержимых фактов доказывает, что Армения начала войну против Азербайджана, совершив нападение на Азербайджан, оккупировала Нагорно-карабахский регион и и прилегающие к нему районы, совершила массовую этническую чистку и создала на оккупированных территориях сепаратистскую этническую структуру. В ходе войны военное руководство Армении совершило самые жестокие преступления против гражданского населения Азербайджана. Во вчерашнем выступлении министр Армении упомянул Ходжалинский район, расположенный в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и 26 лет оккупированный Арменией. Разрешите проинформировать участников о том, что произошло в Ходжалы в 1992 году. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года невинные мирные жители Ходжалы подверглись невиданному до сих пор в истории человечества, одному из самых жестоких зверств и военных преступлений, учиненных армянскими вооруженными силами. В результате были убиты 613 азербайджанцев, включая женщин, детей и стариков. Нынешний президент Армении Серж Саргсян лично участвовал в геноциде, совершенном в Ходжалы, командуя силами, совершившими зверства", - сказал Рафиев.

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