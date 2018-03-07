Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения об освобождении владельцев служебных паспортов от визовых требований

7 марта 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение между правительствами Азербайджана и Литвы об освобождении лиц, имеющих служебные паспорта, от визового требования.

Соглашение было подписано 27 октября 2017 года в Вильнюсе.

Глава государства также утвердил соглашение между правительствами Азербайджана и стран Бенилюкса об освобождении владельцев служебных паспортов от визовых требований.

Соглашение было подписано 23 ноября 2017 года в Брюсселе.

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