Руководство Грузии выразило соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубоко опечален полученным известием о пожаре, произошедшем в Республиканском наркологическом центре в городе Баку. От имени народа Грузии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, правительству и народу Азербайджана. Ваше превосходительство, прошу передать семьям погибших мои соболезнования, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления. Всегда можете рассчитывать на поддержку Грузии", - говорится в соболезновании.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени правительства и народа Грузии, от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Республиканском наркологическом центре в Баку пожаром, приведшим к гибели людей. В эти тяжелые минуты мы находимся рядом с братским азербайджанском народом, разделяем горе семей погибших, желаем им терпения и выдержки", - говорится в соболезновании.

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