Армяне признают, что оккупация азербайджанских земель ведет страну к пропасти - депутат

БАКУ /Trend/ - Общественности Армении и армянскому лобби хорошо известно, что захватническая политика армянского государства привела к экономическому краху, изоляции страны, массовому отъезду граждан и ужасающей нищете в Армении.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

По его словам, армяне полагали, что в результате оккупации азербайджанских земель Армения будет развиваться, возрастет ее экономическая мощь, в действительности же получилось наоборот.

«Сегодня в Армении люди с аналитическим мышлением открыто признают, что проводимая армянским государством захватническая политика ведет страну к пропасти, а Азербайджан день ото дня укрепляется, достиг очень серьезных успехов в формате двусторонних связей, наладил отношения высокого уровня со всеми соседними государствами, за исключением Армении, сформировал очень важное сотрудничество в трехстороннем формате. Армяне также признают, что Азербайджан реализует глобальные проекты, а Армения изолирована от них. Они понимают, что далее Армению ждет трагедия, и хотят повторить то, что делает Азербайджан. К примеру, один из представителей армянской интеллигенции предлагает «перейти на трехсторонний формат» и приводит в пример формат Армения-Россия-Иран, а следом признает, что конкуренция с форматом Азербайджан-Россия-Иран не имеет потенциала. Азербайджан, Иран и Россия обладают большими экономическими возможностями, потому и налажено перспективное сотрудничество между этими странами, а формат, который думает создать Армения, неконкурентоспособен, и подобные форматы не могут быть для нее успешными», - сказал депутат.

По его словам , армянские эксперты уже признают, что оккупация азербайджанских земель не принесла пользы Армении, страна, наоборот, находится на краю пропасти.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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