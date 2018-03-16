Азербайджан стал мостом между Востоком и Западом - Питер Семнеби

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум стал прекрасной платформой для обмена мнениями по международным призывам.

Об этом в четверг журналистам сказал экс-спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Питер Семнеби.

Семнеби отметил, что Азербайджан в последние годы играет важную роль на международной арене и стал мостом между Востоком и Западом.

«Это имеет очень важное значение для страны. Я каждый раз с удовольствием приезжаю в Азербайджан для участия в этом форуме, и я очень рад, что существует такая платформа», - сказал Семнеби.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В церемонии открытия Форума приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В форуме также участвуют Президент Албании Илир Мета, Президент Македонии Георге Иванов, Президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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