Али Гасанов: СМИ должны быть внимательными, чтобы не нарушать требования Избирательного кодекса (ФОТО)

19 марта 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - СМИ должны быть внимательными, чтобы не нарушать требования Избирательного кодекса, потому что это может навредить общему имиджу выборов. Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов сказал в понедельник на семинаре-совещании, посвященном роли и задачам СМИ на президентских выборах.

По его словам, СМИ играют важную роль на всех этапах выборов, которые будут проведены в Азербайджане.

Али Гасанов отметил, что с сегодняшнего дня в азербайджанском обществе есть два важных объекта и субъекта в связи с выборами. «В первую очередь, это кандидат и его платформа. Каждый кандидат посредством СМИ должен доносить до народа свою программу и цели, мнение. Кандидаты будут вести дебаты на телевидении, а также встречаться с избирателями в регионах, и результаты встречи до общественности вновь будут доносить СМИ. С этой точки зрения роль СМИ соразмерна роли самих кандидатов, участвующих в президентских выборах», - сказал Помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что СМИ должны строить свою деятельность на выборах согласно требованиям Избирательного кодекса. «То есть, эта деятельность должна быть профессиональной и опираться на требования Избирательного кодекса. СМИ должны создать для всех кандидатов равные возможности в вопросе времени и места. Для кандидатов должны быть созданы равные условия и в коммерческом вопросе, то есть, для всех кандидатов должна проводиться равная ценовая политика», - сказал он.

Помощник Президента подчеркнул, что выборы - важное всенародное мероприятие, и СМИ должны быть ответственными в этом вопросе.

Отметим, что в Азербайджане 11 апреля 2018 года пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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