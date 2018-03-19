Президент Ильхам Алиев: Большая часть территории сегодняшней Армении – исторические азербайджанские земли (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства подчеркнул, что есть многочисленные книги, карты, подтверждающие это.

«На этих картах абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении азербайджанского происхождения", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в исторических книгах указывается, что в начале XIX века абсолютное большинство населения Иреванского ханства, а точнее, 80 процентов, составляли азербайджанцы.

«Это история, историческая реальность. Пусть это знают те, кому об этом неизвестно, и самое главное, чтобы это знала азербайджанская молодежь. Знала о том, что большая часть территории нынешней Армении – историческая земля Азербайджана. Мы этого никогда не забываем и не забудем», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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