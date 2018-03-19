Президент Ильхам Алиев: Большая часть территории сегодняшней Армении – исторические азербайджанские земли (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства подчеркнул, что есть многочисленные книги, карты, подтверждающие это.

«На этих картах абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении азербайджанского происхождения", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в исторических книгах указывается, что в начале XIX века абсолютное большинство населения Иреванского ханства, а точнее, 80 процентов, составляли азербайджанцы.

«Это история, историческая реальность. Пусть это знают те, кому об этом неизвестно, и самое главное, чтобы это знала азербайджанская молодежь. Знала о том, что большая часть территории нынешней Армении – историческая земля Азербайджана. Мы этого никогда не забываем и не забудем», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения полностью изолирована от всех форматов регионального сотрудничества.

«И это естественно. Потому что наша политика заключается именно в этом. Армения находится в состоянии изолированности от всех вопросов, не участвует ни в одном формате регионального сотрудничества. Не только потому, что мы не допускаем этого, - хотя, считаю, что это основной фактор, - но в то же время и потому, что Армения не представляет никакого интереса ни с политической, ни с экономической, ни с транспортной точек зрения. С политической точки зрения эта страна не является независимой, это государство-сателлит. Решения, принятые внутри страны в связи с будущим Армении, не имеют большого значения. В экономику этой страны не вкладываются никакие инвестиции, инвесторы не заинтересованы. Здесь роль играет несколько факторов, в первую очередь рост взяточничества, хищения, коррупция, с другой стороны – массовый отъезд граждан из Армении. Очень плохой инвестиционный климат и ограниченность рынка не позволяют вкладывать в эту страну инвестиции», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что армянский народ, сталкиваясь с такой картиной, еще раз должен очень серьезно подумать и понять, что нет будущего у захватнической политики армянского руководства в отношении Азербайджана.

«Азербайджан все равно восстановит свою территориальную целостность. Армения полностью изолирована от процессов регионального сотрудничества, в последние годы идущих в регионе. Она проиграла на политической арене, все ведущие международные организации поддерживают позицию Азербайджана", - сказал глава государства.

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