Азербайджан играет значительную роль в региональных процессах - иранский эксперт

27 марта 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в настоящее время играет важную роль в региональных процессах и выступает в качестве связующего звена между странами региона, сказал Trend во вторник старший эксперт по вопросам Евразии в иранском Евразийском исследовательском центре (IRAS) Шуайб Бахман.

Отметив большое геополитическое значение Азербайджана в Кавказском регионе, он подчеркнул, что это является важным фактором, способствующим еще большему экономическому развитию страны.

Говоря, в частности, об отношениях между Азербайджаном и Ираном, Бахман отметил, что инициатива Баку и Тегерана расширить экономическое сотрудничество в конечном итоге окажет огромное позитивное влияние на экономическую ситуацию в обеих странах и еще больше улучшит благосостояние народов двух стран.

По словам эксперта, за последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном значительно развились как в экономике, так и в политике.

Бахман также отметил, что транспортный коридор «Север-Юг» играет важную роль в углублении связей между двумя странами.

«Этот проект создаст уникальные возможности для обеих стран. «Север-Юг» позволит облегчить перевозку грузов и принесет доходы двум странам от транзита товаров», - добавил он.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Авторы: Ляман Зейналова, Фархад Данешвар)

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