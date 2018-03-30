Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения Товуза

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения города Товуз.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения водоснабжения Товуза из суммы, указанной в подпункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО «Азерсу» будет выделено 14 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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