Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Творческого центра Максуда Ибрагимбекова

БАКУ /Trend/- Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в пятницу приняла участие в церемонии открытия в Ичеришехер в Баку Творческого центра Максуда Ибрагимбекова.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании Центра. В мероприятии также приняли участие супруга Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбековаа, первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

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