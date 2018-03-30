Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Творческого центра Максуда Ибрагимбекова

30 марта 2018 21:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в пятницу приняла участие в церемонии открытия в Ичеришехер в Баку Творческого центра Максуда Ибрагимбекова.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании Центра. В мероприятии также приняли участие супруга Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбековаа, первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

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