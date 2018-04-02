Армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах – минобороны (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах. Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Дергяхлы, комментируя военные результаты апрельских боев 2016 года.

По словам главы пресс-службы, несомненно, что эскалация ситуации на линии фронта со 2 по 5 апреля, и попытка Армении совершить очередную военную провокацию против Азербайджана, была заранее запланирована противоположной стороной. В ходе анализа причин и результатов событий, становится ясно, что Армения была готова использовать любой момент для совершения диверсий на линии соприкосновения войск, и не только в этот период, но и ранее. В октябре 2014 года, сразу после встречи президентов Азербайджана и Армении в Париже, армянская сторона провела широкомасштабные военные учения на оккупированных азербайджанских территориях с участием 46 тысяч человек личного состава и свыше 5 тысяч единиц техники. Именно в ходе этих учений вертолет Ми-24, дислоцировавшийся на военной базе Эребуну в Армении, осуществил прямую атаку на азербайджанские позиции, и был уничтожен подразделениями ВС Азербайджана. Начиная с этого момента, Армения стала целенаправленно обострять ситуацию на линии фронта и на государственной границе и продолжала совершать провокации. Более того, в качестве основной цели была выбрана государственная граница, так как Армения преследовала цель привлечь к конфликту третье государство.

В то же время, еще в начале 2015 года в военной доктрине Армении начался процесс основательных изменений. Различные лица, находящиеся в политическом и военном руководстве Армении, пытались создать идеологическую почву для дальнейшей захватнической деятельности. Активизировавшаяся с осени 2015 года армянская сторона подвергали интенсивному обстрелу азербайджанские позиции вдоль линии соприкосновения войск и находящиеся у фронта населенные пункты. С целью обострения ситуации на фронте противник неоднократно прибегал к провокационно-диверсионной деятельности.

По словам главы пресс-службы, начиная с середины марта 2016 года армянские вооруженные силы, расширив провокационную деятельность, усилили обстрел приграничных населенных пунктов и мирного населения, проживающего в селах, расположенных непосредственно вблизи линии соприкосновения. Армянская сторона стала применять крупнокалиберные вооружения, гранатометы, минометы, а также артиллерийские системы калибром выше 120 миллиметров. Подразделения азербайджанской армии, каждый раз наносили ответные удары, приводящие к потерям в живой силе и боевой технике противника. Желая отомстить за неудачи на фронте, приближающийся к военному краху криминальный военно-политический режим Армении, в очередной раз попытался совершить провокацию. Так, в ночь на 2 апреля 2016 года все азербайджанские позиции вдоль фронта подверглись интенсивному обстрелу из различных орудий. Также обстрелу противника подвергся и ряд населенных пунктов, расположенных поблизости от линии соприкосновения войск. Чтобы не позволить противоположной стороне расширить военную активность и пресечь ее деятельность, командованием была оценена оперативная ситуация и принято решение о незамедлительном принятии ответных мер. Благодаря совместной координированной деятельности воинских частей, артиллерийских подразделений и других видов войск, расположенных в самых напряженных направлениях фронта - Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули - за короткое время были приняты ответные меры против армянских вооруженных подразделений.

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