Азербайджанская армия добилась очень важного и коренного перелома - депутат

БАКУ /Trend/ - В апрельских боях в 2016 году азербайджанская армия добилась очень важного и коренного перелома. Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

Он отметил, что армяне предприняли попытку совершить провокацию на линии фронта, но вместо этого азербайджанская армия нанесла очень серьезные ответные удары по армянским вооруженным силам.

"Армения на протяжении многих лет создавала мифы о своей армии. Апрельские бои разгромили эти мифы", - сказал депутат.

Депутат отметил, что армяне не только проиграли, но и были сломаны.

"И сегодня ни Армения, ни ее криминальное руководство не смогли прийти в себя после прельских боев. Мы разгромили их границы, которые они считали укрепленными. В армянском обществе все еще осталась фобия от апрельских боев, они уже хорошо понимают, что война не закончится ничем хорошим для них", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что у Азербайджана образовалась сильная, современная армия и в ходе апрельских боев наша армия доказала это.

"Естественно, мощь армии в первую очередь в его Верховном главнокомандующем, офицерах и солдатах, но мы не можем оставить без внимания оснащение нашей армии современным вооружением. Азербайджан сотрудничает с рядом государств в этом направлении и покупает вооружение, основанное на самой современной технологии, и далее будет покупать. На закупку нового вооружения выделяется достаточно средств. В то же время, это месседж вражеской стране и ее покровителям о том, что азербайджанская армия сильна и будет продолжать усиливаться, и если апрельские события повторятся, это закончится серьезной неудачей для врага. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель", - сказал Бахтияр Садыгов.

Отметим, что сегодня исполнилось два года со дня апрельских побед азербайджанской армии. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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