Хикмет Гаджиев подтвердил участие главы МИД КНДР на конференции в Баку

3 апреля 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ли Ён Хо посетит Азербайджан. Эту информацию подтвердил Trend во вторник пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Министр совершит визит в страну для участия в промежуточной министерской конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которая пройдет в Баку 5-6 апреля, сказал он.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля проходит заседание на уровне высокопоставленных лиц.

В конференции примут участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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