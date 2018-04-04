В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами - промежуточный отчет (версия 5)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в промежуточном отчете, обнародованном в эти дни неправительственной организацией "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов", приглашенной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля.

В отчете подчеркивается, что наблюдение за выборами соответствует международным стандартам демократических и справедливых выборов, рассматриваются политические, экономические и культурные особенности Азербайджана, оцениваются предвыборная ситуация и правовые рамки для проведения выборов, выражается отношение к таким вопросам, как выдвижение и регистрация кандидатов, избирательная кампания, ее освещение в СМИ и по другим вопросам. В отчете говорится, что для участия в президентских выборах были выдвинуты 15 кандидатур, их обращения были представлены в ЦИК, и зарегистрированы кандидатуры восьми человек. Подчеркивается, что все кандидаты и представители партий, с которыми провели встречи сотрудники "Гражданской инициативы для свободных и демократических выборов", сказали, что во время регистрации они с какими-либо проблемами не сталкивались, и никаких нюансов, которые могли бы создать трудности в агитационной кампании, не было. В документе говорится, что процедура и требования по выдвижению и регистрации кандидатур полностью и ясно отражены в законе, и подчеркивается, что были соблюдены все основные демократические принципы. Как отмечается в отчете, за исключением ряда политических партий, большинство зарегистрированных политических партий выразило желание принять участие в президентских выборах. Некоторые оппозиционные партии, в том числе "Национальный совет демократических сил" и партия "Мусават" не будут участвовать в президентских выборах.

В отчете анализируются результаты социологического опроса, проведенного различными организациями до выборов. Авторы отчета, сославшиеся на результаты опроса, отметили, что большинство респондентов расценивает общественно-политическую ситуацию в Азербайджане как стабильную, поддерживает политику, проводимую Президентом Азербайджана. Они подчеркивают очень высокий по всем опросам рейтинг действующего Президента и его поддержку на предстоящих выборах. Авторы документа довели до внимания, что некоторые собеседники, представляющие политическую оппозицию, охарактеризовали вышеназванные объединение и партию как «не идущую на компромисс оппозицию». Собеседники назвали их «радикальной оппозицией» и сказали, что «те, настаивая на своих недемократических средствах, не только против статус-кво, но и совершают нападки на настоящую оппозицию, пытаясь добиться монополии на политический этикет». В отчете, ссылаясь на собеседников из числа политической оппозиции, говорится, что мотивы по бойкоту выборов указанными выше "Советом" и партией, связаны с их результатами на прошлых президентских и парламентских выборах, и нежеланием этих организаций вновь столкнуться с такими же "успехами".

Оценивая в документе правовые рамки, существующие для проведения выборов, "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов" напоминает, что Избирательный кодекс был принят в мае 2003 года в результате тесного сотрудничества с Венецианской комиссией Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ и Международным фондом избирательных систем (IFES). Авторы отчета указывают, что избирательная администрация в Азербайджане устроена традиционно и состоит из трехступенчатой иерархической системы – Центральной избирательной комиссии (ЦИК), окружной избирательной комиссии (ОИК) и участковой избирательной комиссии (УИК). До внимания доводится, что ЦИК имеет веб-сайт, предоставляющий подробную информацию обо всех событиях, происходящих в избирательном процессе. У веб-сайта есть и англоязычная версия, помогающая зарубежным наблюдателям выполнять соответствующие обязательства.

Объединенные единые списки избирателей были, согласно спискам избирателей, обновляемым местными избирательными пунктами в начале января каждого года по данным местного представительства, составлены Центральной избирательной комиссией, обновлены (при помощи местных властей и органов полиции) и представлены в ОИК до 5 февраля 2018 года.

В отчете говорится, что в Азербайджане 5 192 042 человека обладают избирательным правом.

В своем отчете "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов" изучает вопросы порядка голосования и организации голосования за рубежом. Подчеркивается, что в связи с проводимыми в Азербайджане президентскими выборами в 32 странах будет создан 41 избирательный пункт. С этой целью МИД Азербайджана создал Рабочую группу для координации избирательного процесса за рубежом с ЦИК.

В отчете уделено широкое место вопросам просвещения и полномочий избирателей. В документе отмечено, что были реализованы различные проекты для большей информированности избирателей и использования ими таких гражданских прав, как принятие логичного выбора и право голосования. Были подготовлены и розданы многочисленные печатные материалы, раз в неделю организованы радио- и телепередачи, транслируемые государственными и частными медиа. Также в Youtube и других социальных медиа был размещен ряд просветительских короткометражных видео.

В отчете говорится, что 22 февраля 2018 года ЦИК опубликовала список компаний и газет, представляющих кандидатам равные условия и ограниченный бесплатный эфир. Теле- и радиорганизациями и периодическими изданиями, которые выделили бесплатный эфир и место для публикаций кандидатов, зарегистрированных во время избирательной кампании, стали Общественное телевидение и газеты «Азербайджан», «Халг газети» и «Бакинский рабочий». С 19 марта 2018 года кандидаты участвуют в дебатах на Общественном телевидении и Общественном радио. Дебаты проводятся три дня в неделю, их продолжительность один час. Они начинаются в 19:00 по радио и в 22:00 на телеканалах. Бесплатным эфиром пользуются либо сами кандидаты, либо их представители. Каких-либо нарушений не зафиксировано.

В отчете говорится, что решениями местных органов исполнительной власти в более чем 70 городах и поселках страны были выделены специальные места для встречи кандидатов с избирателями. В Баку было выделено 12 мест, которые есть в каждой из 12 административно-территориальных единиц столицы.

Обобщая промежуточный отчет, долгосрочная наблюдательная миссия "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов" заявляет, что в стране существуют соответствующие международным стандартам правовые рамки для проведения демократических выборов; предвыборная обстановка стабильная; избирателям ничего не угрожает в плане свободы выбора, организации справедливых и демократических выборов; в стране благоприятная макрополитическая среда для проведения свободных и демократических выборов.

Отметим, что "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов" с 2003 года наблюдает за выборами в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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