Глобальный совет по толерантности и миру проявляет интерес к сотрудничеству с международными организациями, в которых председательствует Aзертадж

12 апреля 2018 20:26 (UTC+04:00)

Глобальный совет по толерантности и миру, являющийся международной платформой, выразил намерение о сотрудничестве с Организацией информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), в которой председательствует Aзертадж.

Обсуждение этого вопроса состоялось на встрече председателя правления Aзертадж, президента OANA Аслана Асланова с заведующим по общей работе Совета, редактором ливанской газеты «аль-Джумхурийе» Марлен Вехбе и сотрудником алжирского телеканала «Нахар ТВ» Джамаледдином Буша.

Отметив, что они приехали в Баку для наблюдения за выборами Президента Азербайджана, Maрлен Вехбе сказала, что голосование прошло демократично и прозрачно. Она отметила, что Азербайджан проводит важную работу по поощрению идей мира и толерантности, и в связи с этим Совет хочет установить тесные связи с нашей страной. «Мы заинтересованы в подписании соглашения о сотрудничестве с OANA, в которой председательствует Aзертадж. Полагаем, что воспользовавшись большими возможностями Aзертадж и OANA, мы сможем шире пропагандировать идеи мира и толерантности».- сказала Марлен Вехбе.

Подчеркнув, что за президентскими выборами в Азербайджане наблюдали многочисленные представители авторитетных медиа, председатель правления Аслан Асланов отметил, что зарубежная пресса проявила большой интерес к голосованию, его итогам, распространила объективную информацию об этом. Он сообщил, что Aзертадж с 2016 года руководит OANA и за минувший период предпринял ряд шагов по доведению информации свыше 40 агентств-членов до более широкой аудитории. Aзертадж также председательствует во Всемирном конгрессе новостных агентств, объединяющем более 100 информационных агентств. В то же время, осуществляя эффективное сотрудничество с рядом международных организаций, агентство готово наладить тесные связи с Глобальным Советом по толерантности и миру.

Отметив заинтересованность «Нахар ТВ» в сотрудничестве с Aзертадж, сотрудник телеканала Джамаледдин Буша сказал, что телекомпания планирует подготовить репортажи о социально-экономическом развитии, культуре и истории Азербайджана.

Глобальный совет по толерантности и миру был учрежден на Мальте 2 ноября 2017 года. Цель создания Совета заключается в поощрении культуры мира и толерантности, проведении борьбы с дискриминацией, религиозной нетерпимостью, национализмом, усовершенствовании правовых норм в целях усиления принципов толерантности для достижения мира. Совет тесно сотрудничает с ООН и другими международными организациями в этой сфере.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Михаил Гусман: Азербайджан успешно справился с организацией XVI Генассамблеи OANA (ФОТО)
Общество 18 ноября 2016 15:50
Азербайджан принял председательство в OANA
Общество 18 ноября 2016 12:48
На XVI Генеральной Ассамблее OANA в Баку вручены награды (ФОТО)
Общество 18 ноября 2016 12:26
В Баку открылась XVI Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ФОТО)
Общество 18 ноября 2016 10:50
Устроен официальный прием для участников Бакинского конгресса и Генеральной Ассамблеи OANA (ФОТО)
Политика 17 ноября 2016 02:41
В Баку состоялось заключительное подготовительное заседание Совета V Всемирного конгресса новостных агентств
Общество 15 ноября 2016 22:28
В Азербайджане пройдут заседания влиятельных международных медиа-структур
Общество 15 ноября 2016 11:10
При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку пройдут заседания авторитетных международных медиа-структур
Общество 7 ноября 2016 15:20
Азербайджан в 2016-2019 годах возглавит OANA
Общество 20 сентября 2013 16:37
В Москве открылась XV Генассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ФОТО)
Общество 19 сентября 2013 11:38
В Москве пройдет заседание Генассамблеи OANA
Общество 17 сентября 2013 08:01