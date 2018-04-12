Глобальный совет по толерантности и миру проявляет интерес к сотрудничеству с международными организациями, в которых председательствует Aзертадж

Глобальный совет по толерантности и миру, являющийся международной платформой, выразил намерение о сотрудничестве с Организацией информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), в которой председательствует Aзертадж.

Обсуждение этого вопроса состоялось на встрече председателя правления Aзертадж, президента OANA Аслана Асланова с заведующим по общей работе Совета, редактором ливанской газеты «аль-Джумхурийе» Марлен Вехбе и сотрудником алжирского телеканала «Нахар ТВ» Джамаледдином Буша.

Отметив, что они приехали в Баку для наблюдения за выборами Президента Азербайджана, Maрлен Вехбе сказала, что голосование прошло демократично и прозрачно. Она отметила, что Азербайджан проводит важную работу по поощрению идей мира и толерантности, и в связи с этим Совет хочет установить тесные связи с нашей страной. «Мы заинтересованы в подписании соглашения о сотрудничестве с OANA, в которой председательствует Aзертадж. Полагаем, что воспользовавшись большими возможностями Aзертадж и OANA, мы сможем шире пропагандировать идеи мира и толерантности».- сказала Марлен Вехбе.

Подчеркнув, что за президентскими выборами в Азербайджане наблюдали многочисленные представители авторитетных медиа, председатель правления Аслан Асланов отметил, что зарубежная пресса проявила большой интерес к голосованию, его итогам, распространила объективную информацию об этом. Он сообщил, что Aзертадж с 2016 года руководит OANA и за минувший период предпринял ряд шагов по доведению информации свыше 40 агентств-членов до более широкой аудитории. Aзертадж также председательствует во Всемирном конгрессе новостных агентств, объединяющем более 100 информационных агентств. В то же время, осуществляя эффективное сотрудничество с рядом международных организаций, агентство готово наладить тесные связи с Глобальным Советом по толерантности и миру.

Отметив заинтересованность «Нахар ТВ» в сотрудничестве с Aзертадж, сотрудник телеканала Джамаледдин Буша сказал, что телекомпания планирует подготовить репортажи о социально-экономическом развитии, культуре и истории Азербайджана.

Глобальный совет по толерантности и миру был учрежден на Мальте 2 ноября 2017 года. Цель создания Совета заключается в поощрении культуры мира и толерантности, проведении борьбы с дискриминацией, религиозной нетерпимостью, национализмом, усовершенствовании правовых норм в целях усиления принципов толерантности для достижения мира. Совет тесно сотрудничает с ООН и другими международными организациями в этой сфере.

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