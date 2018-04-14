Отчет БДИПЧ ОБСЕ вызвал справедливый протест азербайджанской общественности - политический аналитик

14 апреля 2018 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по проведенным в Азербайджане президентским выборам был подготовлен, как всегда, заранее и справедливо вызвал решительный протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

Об этом сказал Trend политический аналитик Джавид Мамедзаде.

Мамедзаде отметил, что подобное отношение БДИПЧ ОБСЕ не должно вызывать удивление.

«Потому что это не первый случай, с которым сталкивается Азербайджан. На все выборы, проведенные до этого в Азербайджане, они приезжали с готовыми и предвзятыми отчетами. Видимо, они были нацелены не на то, чтобы оценить выборы, а на выполнение чьего-то заказа, на то, чтобы бросить тень на прозрачное проведение выборов», - сказал Мамедзаде.

Политический аналитик также подчеркнул, что представители БДИПЧ ОБСЕ тесно связаны с армянским лобби и его руководством, у которых руки обагрены кровью азербайджанского народа. "В таком случае какого объективного отношения от них можно ждать?», - сказал аналитик.

Сравнительно недавно глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Корин Йонкер сказала, что отношения с Азербайджаном конструктивные и организация не собирается вмешиваться в процесс выборов, таккак не заинтересована в том или ином результате, сказал Мамедзаде.

По его словам, задача БДИПЧ ОБСЕ - проследить за тем, чтобы выборы прошли открыто и прозрачно. Однако очевидно, что отчет, представленный на пресс-конференции, был подготовлен до выборов.

Как сказал аналитик, БДИПЧ не понравился не сам процесс выборов, а результат, несмотря на то, что оценка результата не входит в его прерогативу.

"С уверенностью можно сказать, что ОБСЕ как организация не оправдала себя. Достаточно отметить тот факт, что работа данной организации не дала никаких реальных результатов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Все, что увидел азербайджанский народ и мировая общественность, - это бесконечные визиты сопредседателей в Азербайджан и Армению. Похоже, переговорный процесс для ОБСЕ превратился во что-то бытовое, грубо говоря, в то, чем просто можно заняться. Неэффективность организации была доказана еще во время апрельских событий 2016 года, когда сопредседатели «очнулись» лишь на третий день боестолкновений. Какую «пользу» принесла нам группа ОБСЕ, мы теперь знаем. Поэтому такого рода заранее подготовленные доклады всерьез воспринимать не стоит", - сказал Мамедзаде.

Отметим, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля.

Высказывания представителей БДИПЧ на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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