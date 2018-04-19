Лев Спивак: Стабильная экономическая и политическая обстановка в Азербайджане сохранится и в будущем

19 апреля 2018 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане царит стабильная экономическая и политическая обстановка, которая сохранится и в будущем, сказал в четверг Trend генеральный директор Международной ассоциации Азербайджан-Израиль Лев Спивак.

По словам гендиректора, Азербайджан превращается в очень привлекательную, в инвестиционном плане страну, что способствует ещё большему росту экономики в дальнейшем.

«Инвесторов, как известно, в первую очередь интересует стабильность, когда они взвешивают, вкладывать ли им деньги в ту или иную страну или нет. Им важно, чтобы в стране не было рисков политического переворота или экономического краха. То есть должны существовать некие базовые условия, которые гарантируют безопасность их вкладов», – сказал Спивак.

Говоря о роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, он подчеркнул значимость проекта "Южный газовый коридор".

Эксперт отметил, что для Европы данный проект крайне важен, так как она хочет иметь дополнительные источники энергии, чтобы обеспечить свою безопасность в обостряющейся с каждым днём международной обстановке.

«Сегодня Европа, как мы знаем, полностью зависит от единственного поставщика газа и Азербайджан единственная страна, которая реально может предоставить альтернативные источники энергоресурсов для Европы», – добавил Спивак.

Израильский эксперт также отметил, что благодаря роли на международной арене, Азербайджан стал площадкой для обсуждения важных вопросов мирового значения.

«Азербайджан на протяжении последних пятнадцати лет уверенно шёл по этому пути, организовывая различные форумы международного уровня. И во многом уже сегодня Азербайджан является посредником в различных международных процессах», – заключил эксперт.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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