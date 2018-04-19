Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения – МИД (Версия 2)

19 апреля 2018 19:12 (UTC+04:00)

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МОСКВА /Trend/ - Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения.

Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend.

«Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения, в основе которых лежат принципы равноправия, добрососедства, вековые традиции дружбы, общая история, культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей», - сказала она.

Захарова отметила, что исключительно интенсивные взаимовыгодные и при этом теплые доверительные контакты поддерживаются на уровне глав государств, правительств, профильных министерств, ведомств, представителей науки, гражданского общества.

«Только в 2017 году наши президенты встречались четыре раза. Сложились очень тесные контакты по парламентской линии. Сформировалась весьма плотная ткань межрегиональной кооперации. Семнадцать субъектов РФ сегодня имеют действующие соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве с Азербайджаном», - сказала официальный представитель МИД России.

Далее она отметила, что экспортно-импортные поставки на азербайджанском направлении осуществляют предприятия и компании 70 российских регионов.

«Улучшается ситуация в торгово-экономической сфере. В 2017 году двусторонний товарооборот вырос по сравнению с 2016 годом практически на 29 процентов – 28,58 процента и составил 2,6 миллиарда долларов. Набирает обороты инвестиционное сотрудничество. На азербайджанском рынке осуществляют свою деятельность более 600 совместных российско-азербайджанских компаний, в том числе около 200 - со 100-процентным российским капиталом. Прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около 1,5 миллиарда долларов», - сказала Захарова.

Она отметила серьезную взаимную заинтересованность в реализации масштабных двусторонних проектов в сфере энергетики, транспорта, инновационных технологий, сельского хозяйства и т.д.

«Неизменным приоритетом остается двустороннее взаимодействие в гуманитарной сфере. Мы удовлетворены динамикой сотрудничества в области образования. В России последние годы обучается в среднем от 11 до 15 тысяч студентов из Азербайджана. Это и по государственной линии, и на коммерческой основе. В Баку успешно работают филиалы МГУ, первого Московского государственного медицинского университета, прорабатывается вопрос об открытии в Азербайджане филиалов еще нескольких ведущих российских вузов», - сказала она.

Захарова отметила, что между двумя странами достигнута договоренность о возобновлении практики проведения обменных годов культуры, которые хорошо себя зарекомендовали.

«Не могу не упомянуть особое по значимости мероприятие, запланированное на 10 мая в Баку. Речь идет об открытии совместной российско-азербайджанской историко-документальной выставки, посвященной личности и роли Гейдара Алиева. Она посвящена 95-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, сыгравшего определяющую роль в становлении независимого Азербайджана, заложившего основу курса на стратегическое партнерство с Россией. Такое возвращение к истокам наших отношений весьма символично. Это напоминание о той колоссальной совместной работе по укреплению и развитию дружбы между нашими странами и народами, которую вели и ведут руководители двух государств и которую в России рассматривают в качестве одного из внешнеполитических приоритетов», - сказала Захарова.

Она отметила, что важным залогом продолжения этого курса является и недавняя уверенная победа Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане.

(Авторы: Ляман Зейналова. Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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