Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Мохаммеду Ашрафу Гани

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту Афганистана Мохаммеду Ашрафу Гани.

«Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате мощного взрыва, совершенного в Кабуле. Мы крайне возмущены этим жестоким террористическим актом, считаем важным вести более решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, ставшего ужасной бедой. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым. Аллах рехмет элесин!» - говорится в соболезновании главы государства.

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