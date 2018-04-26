Антикоррупционный доклад ПАСЕ скорее обвинение, а не подозрение – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Антикоррупционный доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) скорее обвинение, а не подозрение, сказала в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Фаталиева в ходе весенней сессии организации в Страсбурге.

«От заседания к заседанию здесь, в Парламентской ассамблее Совета Европы, я задаюсь вопросом: куда мы идем? Куда идет ПАСЕ с такими отношениями, с такой манипуляцией, с таким преувеличением одного факта и игнорированием другого?», - сказала она.

Фаталиева отметила, что этот антикоррупционный доклад - наглядный пример того, что свобода, настоящая демократия и справедливость уже не верховенствуют в этой организации.

«Здесь, в ПАСЕ, в нашей работе мы всегда опирались на реальные факты, а не на слухи. Отсутствие логики, серьезного подхода в этом докладе заставляют меня сделать вывод, что совершенно очевидна потребность шантажировать мою страну. Зачем эти попытки? Для того, чтобы Азербайджан свернул с демократического пути? Я уверяю вас, что это никогда не произойдёт. Эти попытки напрасны. Азербайджан никогда не сойдет с демократического пути развития. Несмотря на эти несправедливые игры и давление, мы будем придерживаться демократических ценностей. Мы приветствуем этот доклад, потому что инициатива великолепна. Но в докладе нет реальных фактов. Это скорее обвинение, а не подозрение. Я говорю не только от себя лично. Я выступаю от имени народа Азербайджана, чей голос вы, уважаемые коллеги, многие годы не слышите. Все эти годы вы глухи к нашим голосам. Мы кричим об оккупации нашей земли другим государством – Арменией. Это голос справедливости. Но вы не хотите слышать правду. Вы хотите слышать только то, что вы хотите слышать, и видеть только то, что вы хотите видеть. Поэтому демократия, справедливость и прозрачность в этой организации под очень большим вопросом. И это подрывает доверие к нашей организации», - сказала Фаталиева.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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