Антикоррупционный доклад ПАСЕ скорее обвинение, а не подозрение – азербайджанский депутат

26 апреля 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Антикоррупционный доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) скорее обвинение, а не подозрение, сказала в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Фаталиева в ходе весенней сессии организации в Страсбурге.

«От заседания к заседанию здесь, в Парламентской ассамблее Совета Европы, я задаюсь вопросом: куда мы идем? Куда идет ПАСЕ с такими отношениями, с такой манипуляцией, с таким преувеличением одного факта и игнорированием другого?», - сказала она.

Фаталиева отметила, что этот антикоррупционный доклад - наглядный пример того, что свобода, настоящая демократия и справедливость уже не верховенствуют в этой организации.

«Здесь, в ПАСЕ, в нашей работе мы всегда опирались на реальные факты, а не на слухи. Отсутствие логики, серьезного подхода в этом докладе заставляют меня сделать вывод, что совершенно очевидна потребность шантажировать мою страну. Зачем эти попытки? Для того, чтобы Азербайджан свернул с демократического пути? Я уверяю вас, что это никогда не произойдёт. Эти попытки напрасны. Азербайджан никогда не сойдет с демократического пути развития. Несмотря на эти несправедливые игры и давление, мы будем придерживаться демократических ценностей. Мы приветствуем этот доклад, потому что инициатива великолепна. Но в докладе нет реальных фактов. Это скорее обвинение, а не подозрение. Я говорю не только от себя лично. Я выступаю от имени народа Азербайджана, чей голос вы, уважаемые коллеги, многие годы не слышите. Все эти годы вы глухи к нашим голосам. Мы кричим об оккупации нашей земли другим государством – Арменией. Это голос справедливости. Но вы не хотите слышать правду. Вы хотите слышать только то, что вы хотите слышать, и видеть только то, что вы хотите видеть. Поэтому демократия, справедливость и прозрачность в этой организации под очень большим вопросом. И это подрывает доверие к нашей организации», - сказала Фаталиева.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Истинной целью "доклада о коррупции" является попытка очернить некоторые страны - азербайджанский депутат
Политика 15:31
Эльшад Гасанов: Антиазербайджанские группы в ПАСЕ пытаются запятнать имидж страны ложной информацией
Политика 15:01
Самед Сеидов: Любая попытка пристыдить Азербайджан – это и есть коррупция
Политика 13:31
СМИ в Азербайджане могут беспрепятственно вести расследование - депутат
Политика 12:13
Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Настало время дать четкую оценку действиям властей Армении
Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 17:55
В ПАСЕ приветствуют отставку Саргсяна
Армения 24 апреля 13:15
Доклад о коррупции в ПАСЕ необъективный – азербайджанский депутат
Политика 23 апреля 19:00
«Не вижу, не слышу, не скажу» по-западному: за чем США следят в Ереване?
Армения 20 апреля 00:17
Азербайджанский народ проявляет высокую политическую активность - член ПАСЕ
Политика 11 апреля 16:22
Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Азербайджан
Политика 9 апреля 11:30
Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану будут наблюдать за президентскими выборами
Политика 22 марта 13:23
В ПАСЕ обсудят отправку наблюдательной миссии на президентские выборы в Азербайджане
Политика 9 марта 17:34
Россия отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ взнос за 2018 год
Россия 13 февраля 14:40
Содокладчики ПАСЕ не планируют визит в Азербайджан
Политика 8 февраля 15:33
Содокладчики от ПАСЕ совершат визит в Азербайджан
Политика 6 февраля 09:41
Самед Сеидов об итогах участия азербайджанской делегации в сессии ПАСЕ
Политика 29 января 18:10
ПАСЕ должна отказаться от двойных стандартов - Ганира Пашаева
Политика 26 января 16:42
Нужно найти пути восстановления доверия между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха – депутат
Нагорно-карабахский конфликт 26 января 16:24