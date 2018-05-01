Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд будет освобожден от налоговых обязательств (версия 2)

1 мая 2018 18:47 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о дополнительных мерах с целью модернизации деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Документ подписан с целью улучшения обеспечения жильем населения, повышения возможностей по выходу на ипотечные кредиты, минимизации рисков ипотечных и кредитно-гарантийных механизмов.

Указом Кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить и представить главе государства предложения по освобождению Фонда от налоговых обязательств, а также по освобождению от налоговых обязательств уполномоченных банков и заемщиков при осуществлении Фондом выплат по гарантиям.

Кроме того, Кабмин вместе с Фондом должны определить объем средств, который будет необходим для выдачи субсидий в 2019-2021 годах по кредитам, выданным с первого января 2018 года.

Согласно указу, Фонд также сможет покупать жилые участки и сдавать их в аренду. Фонду поручено подготовить и в течение двух недель представить главе государства соответствующий порядок.

Фонд также должен обеспечить создание специального резервного фонда для покрытия возможных финансовых потерь.

Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана поручено определить и в течение трех месяцев представить главе государства специальные экономические регулятивные нормативы и требования для обеспечения активного участия банков в ипотечном кредитовании и в деятельности кредитно-гарантийной системы.

Указом также ликвидируются полномочия Фонда определять лимит по субсидиям для каждого уполномоченного банка.

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