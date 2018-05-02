Состоится заседание израильско-азербайджанской межправительственной комиссии

2 мая 2018 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Израиля пройдет в мае этого года.

Об этом в среду на пресс-конференции по случаю семидесятилетия основания Государства Израиль сказал посол этой страны в Азербайджане Дан Став.

Он отметил, что на заседании, которое пройдет в Израиле, будет подписан протокол, определяющий сферы дальнейшего развития двусторонних отношений Азербайджана и Израиля.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Израилем в 2017 году составил 671,6 миллиона долларов, из которых примерно 32,7 миллиона долларов пришлось на импорт израильской продукции.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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Azernews Newspaper
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