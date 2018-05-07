В Культурном центре СГБ Азербайджана прошла I Республиканская научная конференция «Гейдар Алиев - строитель независимого Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в связи с 95-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла первая Республиканская научная конференция курсантов вузов особого назначения «Гейдар Алиев - строитель независимого Азербайджана».

Сначала участники мероприятия возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, и.о. начальника Академии имени Гейдара Алиева СГБ, генерал-лейтенант Али Шафиев сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является строителем современного Азербайджана.

«Гейдар Алиев придавал большое значение национальной безопасности, как и другим сферам. Гейдар Алиев, который имеет исключительные заслуги в развитии государственной безопасности, писал историю. Сегодня современный Азербайджан, создателем которого является Гейдар Алиев, успешно развивается», - сказал Али Шафиев.

По его словам, конференция нацелена на то, чтобы учить молодое поколение на примере преданности, самоотверженной службы народу и профессионализма великого лидера Гейдара Алиева, имеющего большие исторические заслуги на пути всестороннего прогресса Азербайджана, внесшего незаменимый вклад в сохранение государственной независимости и безопасности страны.

Директор Института истории Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана Ягуб Махмудов сказал, что у него очень много воспоминаний, связанных с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«Согласно проводимым мною исследованиям, Гейдар Алиев превосходит многих личностей, оставивших заметный след в мировой истории. История помнит таких личностей, как Бисмарк, Ататюрк, Шарль де Голль. Однако Гейдар Алиев отличается от них тем, что поднялся благодаря своему уму, своей силе, работал не покладая рук, без посторонней помощи, за ним никто не стоял. Общенациональный лидер - историческая личность, стоящая на самой высокой вершине. В самый тяжелый для Азербайджана период он создал государство и, несмотря на трудности, стал развивать его. В 1918-1920 годах армяне, которые прилагали все усилия, чтобы разрушить Азербайджан, после победы советской власти сумели проникнуть в органы безопасности, продемонстрировав безжалостное отношение к азербайджанцам. В тот период, когда Гейдар Алиев стал работать в службе безопасности, он стал воспитывать азербайджанские кадры. Затем он добился того, что в Баку была открыта Высшая военная школа. Целью Гейдара Алиева было воспитание азербайджанских генералов, добиться того, чтобы в службе безопасности работали азербайджанцы. Гейдар Алиев создал в Азербайджане генеральский корпус», - сказал Махмудов.

Махмудов подчеркнул, что азербайджанский народ гордится великим лидером Гейдаром Алиевым.

Затем студенты и преподаватели академии выступили с докладами .

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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