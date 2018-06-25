Турция вступила в важный этап своей новейшей политической истории - депутат

БАКУ /Trend/ - После выборов, проведенных 24 июня, Турция вступила в важный этап своей новейшей политической истории.

Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что политическая эра, которая начнется после этого этапа, определит место и роль братской страны на следующее столетие.

«Я неслучайно расцениваю эти выборы в контексте столетия. В настоящее время международные отношения переживают очень сложный период, и весь Ближний Восток и Северная Африка, включая геостратегический регион, в котором находится Турция, - политическая география, больше всего подвергающаяся угрозам с точки зрения безопасности. Источниками этих угроз является ряд империалистских центров. Посредством гибридных войн они создают новый порядок, который служит их интересам», - сказал Бабаоглу.

По его словам, на таком критическом этапе поведение Турции как самого сильного актора региона было крайне важным как для ее политического будущего, так и для всего региона.

«Или турецкий народ, приняв правильное решение, решит проблему государственного строя и получит решающее слово в регионе, или он повторит судьбу других государств мусульманского Востока. Думаю, что турецкий народ, сумев объективно оценить эту политическую реальность, принял самое правильное решение. Победа блока «Народное единство» крайне важное событие с точки зрения будущего развития и стабильности Турции. А а в обеспечении победы, вне всякого сомнения, важную роль сыграли лидерские качества опытного государственного деятеля Реджепа Тайипа Эрдогана, умеющего демонстрировать серьезную политическую волю, принимающего важные решения с точки зрения национальных интересов Турции. Справедливости ради необходимо отметить, что изначально принципиальная позиция в этом процессе Партии национального движения (MHP) на самом деле определила будущее этого блока и успешное политическое будущее всей братской страны», - сказал депутат.

По его словам, более того, после этих выборов Турция перейдет к новой форме правления – президентской.

«Если учесть историческую реальность и сегодняшние политические процессы, то можно сказать, что применение нового метода управления на этом сложном этапе самое верное решение как с точки зрения национального менталитета, так и достижения политических целей. Турецкий народ обеспечил свой заказ посредством демократических выборов», - сказал Бабаоглу.

Что касается перспектив азербайджано-турецких отношений после выборов, то Бабаоглу добавил, что они (перспективы) всегда были на высоком уровне и дальше будут развиваться по нарастающей.

«Политический заказ народов двух стран, братские и дружественные отношения лидеров братских стран, их позиция, исходящая из интересов народов, и умение координировать эти интересы подняли азербайджано-турецкие отношения на уровень стратегического партнерства», - сказал парламентарий.

По мнению депутата, Азербайджан в самые трудные моменты всегда видел рядом с собой Турцию и ощущал ее поддержку.

«Неслучайно, выступая на открытии проекта TANAP, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что сила Турции – наша сила. После выборов 24 июня Турция станет еще сильнее, значит, укрепится и Азербайджан», - сказал Бабазаде.

Отметим, что на президентских выборах, проведенных 24 июня в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу, набрав 52,5 процентов голосов. Кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже набрал 30,7 процента голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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