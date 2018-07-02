В ООН при соорганизаторстве Азербайджана обсудили права лиц африканского происхождения

2 июля 2018 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 38-й сессии Совета ООН по правам человека при совместной организационной поддержке постоянных представительств Азербайджана, Бразилии, Коста-Рики, Перу и Гаити при офисе ООН и других международных организаций в Женеве состоялось мероприятие "К декларации ООН о поощрении прав лиц африканского происхождения".

Об этом в понедельник говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Первый секретарь постоянного представительства Азербайджана в Женеве Ялчын Рафиев, выступив от имени соорганизатора мероприятия, подчеркнул, что одним из важных способов устранения дискриминации в отношении лиц африканского происхождения и обеспечения социального развития лиц, принадлежащих к данной группе, является предоставление им возможностей для бесплатного обучения. В этой связи, напомнив положительный опыт Азербайджана, Рафиев отметил, что в настоящее время руководители государств и аккредитованные в Женеве послы ряда африканских стран обучаются в Азербайджане. Было отмечено подписание несколько дней тому назад меморандума о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти и Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (UNITAR) и было сказано, что согласно этому меморандуму в 2018-2022 годах в БВШН будут обучаться 15 нигерийских студентов. Рафиев добавил, что этими мероприятиями Азербайджан внес вклад в исполнение Целей устойчивого развития под номер четыре.

В мероприятии приняли активное участие страны-члены ООН, представители международных организаций и международных НПО.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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