Показ в Болгарии фильма об армянских зверствах свидетельствует о невозможности скрыть правду - депутат

БАКУ /Trend/ - Болгарский телеканал BTV показал правдивый фильм о Карабахе. Фильм «Spomeni ot Karabax» рассказывает об агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских земель. В фильме представлены зверства армян, Ходжалинский геноцид и другие обвинения и объективные факты о текущей ситуации на линии соприкосновения. Фильм вызвал широкий общественный резонанс в Болгарии. После этого армяне, которые не могли переварить правду в фильме, подвергли нападкам журналистов и телеканал.

Об этом во вторник сказал Trend председатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Болгария парламента Азербайджана Рауф Алиев.

Следует отметить, сказал он, что Болгария является одной из стран, где существует активная армянская диаспора.

Создание и демонстрация этого фильма показали высокий уровень отношений между Азербайджаном и Болгарией, дружественные связи между двумя государствами и народами.

После установления дипломатических отношений были организованы взаимные визиты глав государств и правительств двух стран, глав парламентов, министров и других должностных лиц.

Алиев отметил, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию в марте 2015 года сыграл важную роль в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами, развитии этих отношений на новом этапе и уровне стратегического партнерства.

Кроме того, официальный визит Президента Болгарии Румена Радева в страну в октябре 2017 года обеспечил благоприятные условия для стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией. Между двумя странами подписано более 60 документов, охватывающих различные области экономики, особенно энергетическую, социальную, культурную, спортивную и другие области.

"В мае 2017 года состоялась конференция в столице Болгарии Софии, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Болгарией и Азербайджаном. На всех встречах и мероприятиях всегда отмечался захват соседней Арменией 20 процентов территории Азербайджана - Карабаха и семи прилегающих районов. Несмотря на принятые четыре резолюции ООН о безоговорочном освобождении Арменией оккупированных земель, они до сих пор не выполняются", - отметил Алиев.

По его словам, создание и демонстрация этого фильма еще раз показывает, что невозможно скрыть правду.

"В результате успешной, сбалансированной внешней политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева влияние Азербайджана на международной арене неуклонно растет и растет число стран, поддерживающих Азербайджан. Это создает благоприятные условия для более широкого распространения правды о Карабахе на международной арене. Мы считаем, что через некоторое время мы будем свидетелями новых фильмов, рассказывающих о зверствах армянских фашистов на наших оккупированных землях, фильмов, снятых в разных странах, отражающих карабахские реалии. Мы выражаем глубокую благодарность всем нашим друзьям, в том числе нашим болгарским друзьям, которые поддерживают Азербайджан в этой области", - добавил председатель межпарламентской группы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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