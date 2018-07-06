В Азербайджане отметят 90-летний юбилей видного ученого Азада Мирзаджанзаде

6 июля 2018 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о 90-летнем юбилее Азада Халил оглу Мирзаджанзаде.

В сентябре 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения видного ученого, лауреата Государственной премии, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора Азада Халил оглу Мирзаджанзаде.

Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Азада Мирзаджанзаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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