Глава МИД Казахстана огласил дату и место проведения саммита глав прикаспийских стран

Саммит глав прикаспийских стран состоится 12 августа в Актау, сообщил во вторник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает РИА Новости.

"В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств, а именно Казахстана, Азербайджана, Ирана, РФ и Туркменистана, ведут активную работу по подготовке к пятому каспийскому саммиту, который запланирован к проведению 12 августа в Актау", - сказал Абдрахманов журналистам​​​.

По его словам, "все государства подтвердили своё участие по дипломатическим каналам".

Отметим, что конвенция о правовом статусе Каспийского моря - это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий - в Баку в 2010-м, четвертый - в Астрахани в 2014 году. В частности, сложности определения статуса Каспия связаны с признанием его морем или озером, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

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