Сделка между Азербайджаном и Израилем по производству беспилотников очень успешная – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Протокол о намерениях, подписанный между министерством оборонной промышленности Азербайджана и израильской компанией «Aeronautics» по организации совместного производства нового вида беспилотных систем – очень успешная сделка.

Об этом сообщил информационному порталу горских евреев – СТМЭГИ бывший консул Израиля в Москве, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический обозреватель Алекс Векслер.

«Это очень успешная сделка между Израилем и Азербайджаном. Израильские беспилотники очень эффективны. А наши очень хорошие и доверительные отношения с Азербайджаном способствуют тому, что мы – израильтяне делимся со своим другом нашими новыми технологиями и вооружениями. Азербайджан – это наш друг, причем на долгое время. И нет никаких сомнений, что наши отношения с Азербайджаном и в военном плане будут в дальнейшем развиваться», - сказал экс-советник министра.

Говоря о том, в какие страны сегодня поставляются израильские беспилотники, Векслер сказал, что беспилотники поставляются в дружественные Израилю страны.

«Существуют беспилотники гражданского и военного назначения. Военные беспилотники стараемся поставлять только дружественным Израилю странам. Они очень востребованы на мировом рынке оружия и пользуются большим спросом. С каждым годом интерес к нашим беспилотникам возрастает», - отметил экс-советник министра.

Как ранее сообщало министерство оборонной промышленности Азербайджана, 11 июля заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев принял делегацию во главе с председателем Совета директоров израильской компании «Aeronautics» Едидья Яари.

Во время встречи обсуждалась успешная деятельность совместного предприятия «AZAD Systems», специализированного на производстве в Азербайджане различных видов беспилотных летательных аппаратов на основе реализации совместного проекта между Министерством оборонной промышленности и компанией «Aeronautics».

В завершении между министерством оборонной промышленности и компанией «Aeronautics» был подписан Протокол о намерениях по совместному производству новых видов беспилотных систем.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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