Распространяемая в соцсетях информация о якобы преследовании в Азербайджане верующих - очередная провокация антиазербайджанских сил - депутат

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что якобы в Азербайджане преследуются верующие, очередная провокация антиазербайджанских сил.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты "SƏS" Бахруз Гулиев.

По его словам, лица, распространяющие эту информацию, на самом деле выполняют заказ определенных сил.

«К сожалению, ряд групп, функционирующих как в Азербайджане, так и за рубежом, маскируясь под приверженцев «национального» или «религиозного», продолжают проводить грязные кампании против Азербайджана. Эти группы, прикрываясь религией, готовя заказные видеоматериалы, комментарии, утверждают, что якобы в стране нарушаются свобода вероисповедания, совести и другие свободы. Но они забывают одну реальность - что радикальные религиозные организации, которым они служат сегодня, – это силы, недолюбливающие Азербайджан. Эти лица ради определенных интересов помогают силам, занимающим враждебную позицию в отношении Азербайджана, подпадают под их влияние», - сказал Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что эти лица даже выступают с такими бредовыми утверждениями о якобы нежелании властей вернуть Карабах.

«Тогда как в апреле 2016-го и в мае этого года азербайджанская армия, уничтожив врага, освободила часть земель от оккупации. Разве это не шаги по освобождению Карабаха? Думаю, те, кто делает подобные утверждения, работают на армян», - сказал главный редактор.

Гулиев добавил, что Азербайджан правовое и демократическое государство, в стране уделяется особое внимание развитию религиозной сферы.

«Мультикультуральных ценностей, существующих в Азербайджане, в том числе национальной, этнической терпимости, нет даже в ведущих странах мира. Поэтому считаю, что радикалы, выступающие против Азербайджана, и их хозяева никогда не добьются желаемого. Перед ними сильное Азербайджанское государство и сплотившийся вокруг него азербайджанский народ», - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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