Посол Аргентины в Азербайджане завершил дипмиссию

29 августа 2018 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Аргентины в Азербайджане Карлоса Данте Рива в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в среду в сообщении МИД.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества и политического диалога между двумя странами и отмечена важность увеличения совместных усилий для расширения торгово-экономических связей.

Посол поблагодарил главу МИД за оказываемую поддержку в период своей дипломатической деятельности.

Министр поблагодарил посла за его вклад в развитие связей между двумя странами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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