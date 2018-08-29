Посол Аргентины в Азербайджане завершил дипмиссию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Аргентины в Азербайджане Карлоса Данте Рива в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в среду в сообщении МИД.
В ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества и политического диалога между двумя странами и отмечена важность увеличения совместных усилий для расширения торгово-экономических связей.
Посол поблагодарил главу МИД за оказываемую поддержку в период своей дипломатической деятельности.
Министр поблагодарил посла за его вклад в развитие связей между двумя странами.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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