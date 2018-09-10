В газете Los Angeles Times вышла статья о красоте Баку

БАКУ /Trend/ - В испаноязычной версии авторитетной американской газеты “Los Angeles Times” (“Hoy Los Angeles”) опубликована обширная статья под заголовком «Баку: Корона Каспийского моря», говорится в понедельник в сообщении Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В статье, написанной главным редактором газеты Александро Масиэлем, автор делится впечатлениями от визита в Азербайджан, подробно информирует о развитии нашей страны, неописуемой красоте Баку, достопримечательностях и трансформациях, произошедших за последние годы. Масиэль отметил, что до визита не имел представления об Азербайджане, знал лишь название страны и ее географическое расположение, но вышеупомянутая поездка изменила его взгляд. Автор выразил удовлетворение тем, что смог воочию увидеть развитие Азербайджана.

Масиэль довел до внимания, что в нашей стране представители различных религий, будь то мусульмане, иудеи, ортодоксальные христиане или католики, живут в мире и согласии. Он приводит цитату из высказывания генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева: «Толерантность или терпимость означает терпеливое отношение человека к чему-то, что беспокоит его. На примере Азербайджана мы видим даже больше, чем толерантность. В Азербайджане это проявляет себя в уважении к вероисповеданию, традициям и обычаям других людей. Это обеспечивает мирное сосуществование народов в нашей стране».

В заключение автор рекомендует читателям посетить Азербайджан, «открыв» для себя эту страну.

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