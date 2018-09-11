Хорватия может содействовать интеграции Азербайджана в Европу - депутат

11 сентября 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию имеет очень важное значение с точки зрения развития отношений между двумя странами, охватывающих различные сферы. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, мнения, озвученные в ходе проведенных в рамках визита встреч, дают основание говорить, что опирающиеся на стратегическое партнерство азербайджано-хорватские отношения успешно развиваются, и между двумя странами существует очень активный политический диалог.

«В ходе визита были подписаны документы по сотрудничеству в различных сферах, и отмечено, что обе страны намерены углубить сотрудничество», - сказал Бабаоглу.

Бабаоглу также сказал, что Хорватия, которая является стратегическим партнером Азербайджана, всегда поддерживает сотрудничество страны с Европейским союзом.

«Азербайджан успешно интегрируется в Европу, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы. Кроме того, интеграция в другие экономические институты Европы является очень важной для Азербайджана, и это более актуально для ненефтяного сектора», - добавил Бабаоглу.

В этом процессе страны Восточной Европы приобрели существенный опыт, и Хорватия с этой точки зрения – одна стран, наиболее успешно интегрировавших в западные экономические институты, отметил депутат.

Поэтому, по его словам, Хорватия может содействовать интеграции Азербайджана в Европу.

"Взаимные интересы обуславливают развитие хорватско-азербайджанских отношений и на последующем этапе», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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