Президент Ильхам Алиев утвердил правила формирования государственных информационных резервов и систем

12 сентября 2018 22:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем" и некоторых мерах, связанных с электронным правительством.

Указом утверждаются "Правила формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем".

Согласно указу, создается Единая информационная система коммунальных услуг, которая будет обеспечивать интеграцию информационных систем и ресурсов, необходимых для обеспечения управления в коммунальной сфере, будет обеспечивать ведение мониторинга и аналитических анализов, подготовку прогнозов и оказание централизованных электронных услуг в указанной сфере, а также Единая информационная система социальных услуг и Единая информационная система аграрных услуг, которые будут обеспечивать осуществление вышеуказанных действий в социальной и аграрной сферах соответственно.

Функции оператора Единой информационной системы коммунальных услуг будет осуществлять министерство энергетики, функции оператора Единой информационной системы социальных услуг будет осуществлять министерство труда и социальной защиты населения, функции оператора Единой информационной системы аграрных услуг - министерство сельского хозяйства.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено в течение двух месяцев утвердить технические требования по формированию, ведению, интеграции и архивированию государственных информационных резервов и систем; с целью осуществления регистрации государственных информационных ресурсов и систем, а также электронных услуг, организовать и вести "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг".

Госагентству также поручено, с целью обеспечения статистическими данными государственные информационные ресурсы и системы, совместно с Государственным комитетом по статистике организовать интеграцию соответствующей информационной системы Государственного комитета по статистике в Информационную систему е-правительства. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям предоставит отчет Президенту Азербайджана в связи с исполнением данных указом поручений.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом и проинформировать Кабинет министров.

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