Президент Турции примет участие в мероприятиях по случаю 100-летней годовщины освобождения Баку - посол

13 сентября 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Через два дня – в день 100-летней годовщины освобождения Баку от оккупации – в столице Азербайджана состоятся очень большие мероприятия с участием также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, Азербайджан и Турция совместно отметят эту годовщину.

Об этом в четверг на симпозиуме «100-летие освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации» сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что основная цель торжеств по случаю 100-летней годовщины как для Турции, так и для Азербайджана – разъяснить народу это событие, в особенности рассказать будущему поколению причину азербайджано-турецкого братства, о событиях тюркской истории.

«Мы должны довести до народа всю правду. Он должен знать, что в тюркской истории нет ничего постыдного», - сказал Озорал.

Дипломат напомнил, что в нынешнем году отмечается 100-няя годовщина провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики.

«Конечно, в этом есть и доля заслуг Турции – это освобождение Баку от оккупации в результате операции, проведенной 15 сентября 1918 года Кавказской исламской армией на землях Азербайджана. Это занимает очень важное место в наших братских отношениях. Несмотря на то, что это важное событие произошло 100 лет назад, оно открыло Азербайджану путь к нынешней независимости. Эта поддержка – источник гордости для Турции. Мы долго готовились к празднованию этой славной даты. С начала этого года посольство провело ряд мероприятий по случаю 100-летия Кавказской исламской армии», - отметил посол.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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