Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в школе номер 295 в Сабунчинском районе Баку (ФОТО) (версия 2)

13 сентября 2018 13:56 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Aзербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в полной средней школе номер 295 поселка Нардаран Сабунчинского района Баку.

Директор школы Диляра Джабраилова проинформировала главу государства о созданных здесь условиях.

Было сообщено, что школьное здание было построено в 2003 году. В соответствии в Распоряжением Президента Ильхама Алиева в здании школы был проведен капитальный ремонт. Общая площадь трехэтажного школьного здания превышает 5600 квадратных метров. В школе - 38 классных комнат, кабинеты информатики, 2 спортивных зала. В ходе капитального ремонта были реконструированы на современном уровне библиотека, мастерские, столовая, медицинский кабинет, актовый зал учебного заведения. В то же время, для обогащения теоретических знаний учащихся в школе созданы биологическая, химическая и физическая лаборатории. В целом, все классные комнаты школы на 1296 ученических мест оснащены необходимым оборудованием. В настоящее время в школе с односменным обучением получают образование 886 учеников. Обучением и воспитанием учащихся занимаются 56 учителей. Преподавание здесь проводится на азербайджанском языке.

В государственной политике, проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, особое внимание уделяется развитию образования. В последние годы большой размах получило строительство многочисленных новых школьных зданий, реконструкция существующих учебных заведений на современном уровне. Эти проекты реализуются как в столице, так и в самых отдаленных селах и поселках нашей республики. Наряду с этим, в Азербайджане проводится важная работа по укреплению и обновлению материально-технической базы учебных заведений. Это является очередным свидетельством внимания, уделяемого в нашей стране на самом высоком уровне развитию сферы образования, имеющей исключительное значение в формировании человеческого капитала. Все это играет важную роль в формировании высокоинтеллектуального молодого поколения.

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