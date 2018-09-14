Президент Ильхам Алиев принял главу компании Total (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию во главе с главным исполнительным директором компании Total Патриком Пуянне.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между компанией Total и SOCAR в нефтегазовой сфере, ход выполнения работ в рамках совместной разработки месторождения «Aбшерон», возможности совместной разработки других месторождений в нефтегазовой структуре.

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