Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:50)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят.

В распоряжении говорится, что с целью развития свободной экономической зоны Алят (далее – Свободная зона) создается рабочая группа в составе:

Глава Рабочей группы:

Валех Алескеров - заместитель председателя Милли Меджлиса

Члены Рабочей группы:

Самир Нуриев - председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Керем Гасанов - председатель Государственного комитета по вопросам имущества

Али Абдуллаев - первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий

Азер Байрамов - заместитель министра финансов

Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики

Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов

Сулейман Микаилов - глава Исполнительной власти Гарадагского района

Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог

Горхмаз Гусейнов – председатель ОАО «Азерсу»

Балабаба Рзаев – президент ОАО «Азерэнержи»

Джавид Гурбанов - председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

Талех Зиядов - генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт»

Вугар Ахмедов - заместитель председателя ОАО «Азеришыг»

Акпер Гаджиев - генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»

Созданная этим распоряжением Рабочая группа, привлекая международные консалтинговые компании, в течение десяти месяцев должна подготовить и представить Президенту Азербайджана усовершенствованную концепцию поэтапного развития Свободной зоны и подробный план ее осуществления, предложения о зонировании территории Свободной зоны, список собственников и пользователей земельных участков на предлагаемой территории Свободной зоны, информацию о существующем состоянии окружающей среды и другие вопросы.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование мер, указанных в этом распоряжении.

Органы центральной и местной исполнительной власти, публичные юридические лица, созданные от имени государства, и юридические лица, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, должны, в случае необходимости, помочь Рабочей группе в выполнении поручений, указанных в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.