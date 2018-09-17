Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:50)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят.
В распоряжении говорится, что с целью развития свободной экономической зоны Алят (далее – Свободная зона) создается рабочая группа в составе:
Глава Рабочей группы:
Валех Алескеров - заместитель председателя Милли Меджлиса
Члены Рабочей группы:
Самир Нуриев - председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
Керем Гасанов - председатель Государственного комитета по вопросам имущества
Али Абдуллаев - первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий
Азер Байрамов - заместитель министра финансов
Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики
Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов
Сулейман Микаилов - глава Исполнительной власти Гарадагского района
Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог
Горхмаз Гусейнов – председатель ОАО «Азерсу»
Балабаба Рзаев – президент ОАО «Азерэнержи»
Джавид Гурбанов - председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
Талех Зиядов - генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт»
Вугар Ахмедов - заместитель председателя ОАО «Азеришыг»
Акпер Гаджиев - генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
Созданная этим распоряжением Рабочая группа, привлекая международные консалтинговые компании, в течение десяти месяцев должна подготовить и представить Президенту Азербайджана усовершенствованную концепцию поэтапного развития Свободной зоны и подробный план ее осуществления, предложения о зонировании территории Свободной зоны, список собственников и пользователей земельных участков на предлагаемой территории Свободной зоны, информацию о существующем состоянии окружающей среды и другие вопросы.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование мер, указанных в этом распоряжении.
Органы центральной и местной исполнительной власти, публичные юридические лица, созданные от имени государства, и юридические лица, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, должны, в случае необходимости, помочь Рабочей группе в выполнении поручений, указанных в распоряжении.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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