Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Алят-Астара-госграница Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проекте строительства новой автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.

Было отмечено, что если общая протяженность существующей автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана составляла 243 километра, то общая протяженность новой автомобильной дороги - 204 километра. Ширина проезжей части дороги 15 метров, четырехполосная дорога построена на современном уровне и в соответствии со всеми требованиями.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.

В заключение было сделано фото на память.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.