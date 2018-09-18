Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Алят-Астара-госграница Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проекте строительства новой автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.
Было отмечено, что если общая протяженность существующей автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана составляла 243 километра, то общая протяженность новой автомобильной дороги - 204 километра. Ширина проезжей части дороги 15 метров, четырехполосная дорога построена на современном уровне и в соответствии со всеми требованиями.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница Ирана.
В заключение было сделано фото на память.
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