Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома молодежи в Билясуваре (ФОТО)

18 сентября 2018 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии Дома молодежи в Билясуваре.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия Дома молодежи.

Здание Билясуварского Дома молодежи, строительство которого началось в прошлом году и завершилось в мае текущего года, двухэтажное.

Здание отличается своей функциональностью. В Доме молодежи, где будут расположены актовый и конференц-залы, зал для танцев, интернет-кафе, фотостудия, клуб патриотизма, лаборатория по воспитанию талантов, также будут функционировать шахматный, рисовальный и дизайнерский кружки и др.

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