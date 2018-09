Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о поддержке конкурентоспособного производства в ненефтяном секторе (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить Президенту Азербайджана предложения и проекты нормативно-правовых актов о механизмах поощрения инвестиций First in Azerbaijan для организации производства новой не производимой в стране конкурентоспособной продукции, механизмах господдержки исследований внутреннего рынка с целью поддержки конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, механизмах господдержки повышения кадрового потенциала субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства для поддержки их производственной деятельности, о применении таможенных льгот на импорт сырья, не производимого в стране и используемого во внутреннем производстве, расширении продажи в торговых сетях продукции, производимой субъектами микро- и малого предпринимательства, по "Примерному положению о кластерах субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства", "Порядку регулирования механизмов "Инвестиции в Азербайджан (Invest in Azerbaijan)" с целью поддержки привлечения прямых инвестиций в экономику страны.

Министерству экономики поручено в целях повышения конкурентоспособности и экспортной способности ненефтяного сектора в течение трех месяцев представить главе государства предложения по включению действующих в стране предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости; на основе сравнительного преимущества обеспечить подготовку списка конкурентоспособной конкретной продукции местного производства и поощрение эффективной с коммерческой точки зрения продукции; с целью исполнения пункта 2.2 этого распоряжения создать рабочую группу путем привлечения представителей министерства по налогам, министерства сельского хозяйства, министерства транспорта, связи и высоких технологий, министерства энергетики, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по статистике, Государственного агентства по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, Агентства интеллектуальной собственности и Государственной нефтяной компании.

Центру анализа экономических реформ и коммуникации поручено обеспечить ввод в эксплуатацию интернет-портала www.enterpriseazerbaijan.com, где дается информация о проектах, открытых для альтернативного финансирования, и новых инвестиционных возможностях.

