Совет по правам человека ООН единогласно принял отчет Азербайджана

21 сентября 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 39-й сессии Совета по правам человека ООН состоялось заседание Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору (УПО), в ходе которого был заслушан третий отчет Азербайджана, говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

Выступая на мероприятии, замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил, что было принято большинство из 259 поступивших официальному Баку рекомендаций по УПО, часть из них уже выполнена, а оставшиеся находятся в процессе реализации.

Халафов рассказал о мерах, проводимых в сферах борьбы с коррупцией, совершенствовании адвокатской деятельности.

Коснувшись работ по улучшению условий проживания беженцев и вынужденных переселенцев, Халаф Халафов проинформировал собравшихся о восстановлении освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Подчеркнув, что в результате армянской оккупации азербайджанских территорий, продолжающейся на протяжении 30 лет, грубо попираются права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, Халаф Халафов призвал Совет по правам человека ООН, Совбез и Генассамблею ООН предпринять действенные шаги по восстановлению их прав.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что Армения не признает соответствующие резолюции Совета и Генеральной ассамблеи ООН, с сожалением отметил, что последние заявления нового руководства Армении намеренно подрывают переговорный процесс, и служат продолжению оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении, чем ставит регион лицом к лицу с новыми угрозами.

Замминистра заявил, что вся ответственность за срыв переговорного процесса и рост напряжения в регионе ложится на руководство Армении.

Халафов призвал руководство Армении занять конструктивную позицию в решении конфликта на основании безоговорочного освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий, и не нарушать суверенитет, территориальную целостность и международно признанные границы государств.

В конце заседания Рабочая группа УПО единогласно приняла отчет Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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