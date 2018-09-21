Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Милли Меджлисе состоялось торжественное заседание, посвященное 100-летию азербайджанского парламента.

Президент Aзербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании.

Глава государства выступил на заседании с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемые депутаты.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Сердечно поздравляю Вас со 100-летием создания парламента Азербайджана.

Приветствую всех зарубежных гостей, участвующих в наших мероприятиях, и говорю им "Добро пожаловать!".

Четыре месяца назад мы торжественно отметили 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Это было историческое событие, так как впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика, и азербайджанский народ справедливо гордится тем, что именно мы ее создали.

Жизнь Азербайджанской Демократической Республики была недолгой. Но несмотря на это, ей удалось многое сделать. Были учреждены государственные атрибуты, сегодня наш государственный флаг, государственный гимн - это государственные атрибуты, принятые Азербайджанской Демократической Республикой. Азербайджанский язык был объявлен официальным языком. 26 июня была создана Азербайджанская национальная армия, спустя несколько месяцев после этого Азербайджанская национальная армия и добровольцы вместе с Кавказской исламской армией освободили Баку от захватчиков.

Были приняты очень важные решения, связанные с образованием, в том числе принято решение о создании Бакинского государственного университета. В следующем году мы отметим 100-летие Бакинского государственного университета.

Были приняты многочисленные законы, точнее более 200 законов. Женщинам предоставлено избирательное право. То есть, за короткое время Азербайджанская Демократическая Республика проделала большую работу. Сегодня азербайджанский народ, Азербайджанское государство высоко оценивают деятельность Азербайджанской Демократической Республики и ее основателей. Неслучайно, моим Распоряжением 2018 год был объявлен "Годом Азербайджанской Демократической Республики".

В этом году мы провели в Азербайджане и во многих странах очень важные мероприятия, связанные со 100-летием Демократической Республики. В Азербайджане регулярно проводятся мероприятия. В их числе, конечно, хочу особо отметить торжественные мероприятия, проведенные в связи с днем 28 Мая. Кроме того, должен отметить грандиозный военный парад, посвященный 100-летию Азербайджанской национальной армии. Несколько дней назад – 15 сентября был проведен второй грандиозный военный парад. Торжественно был отмечен день освобождения Баку от захватчиков. В тот день Кавказская исламская армия, Азербайджанская национальная армия, добровольцы освободили Баку от оккупантов, и правительство Азербайджана смогло спустя два дня переехать из Гянджи в Баку. Наш исторический город, древний город азербайджанского народа Баку был возвращен его хозяевам.

К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовав всего 23 месяца, пала, и Азербайджанское государство утратило независимость. Это свидетельствует о том, что сохранить независимость значительно сложнее, чем обрести ее. В 1991 году в результате распада Советского Союза Азербайджан во второй раз в ХХ столетии обрел независимость. Это было историческим шансом, историческим счастьем, так как азербайджанский народ веками жил мечтой о независимости и свободе. Тем не менее, на протяжении многих лет находился в составе других государств. В 1991 году мы во второй раз получили такую возможность. Но, к сожалению, первые годы нашей независимости сопровождались огромными бедствиями в Азербайджане. Экономика страны находилась в тяжелом положении, политические процессы обостряли ситуацию, расширялась захватническая политика Армении против Азербайджана, внутренние раздоры не позволяли Азербайджану успешно развиваться. В 1992 году после государственного переворота ситуация еще более обострилась и Азербайджан столкнулся с крайне сложными вызовами. Силы, пришедшие к власти в 1992 году, толкали нашу страну в пропасть, в нашей стране углублялся политико-экономический кризис. Армения расширяла захватническую политику, наши земли попадали под оккупацию, экономика была полностью парализована, в стране началась гражданская война, пролилась братская кровь. В эти тяжелые, сложные дни азербайджанский народ, проявив мудрость, предпринял единственно верный шаг, пригласив к власти Гейдара Алиева, и этот исторический шаг стал поворотной точкой в современной истории нашей страны.

Азербайджанский народ всегда с большой симпатией относился к Гейдару Алиеву, поддерживал его. Это прежде всего объясняется тем, что в период руководства Азербайджаном в советское время он придал импульс успешному развитию нашей республики. В то время Азербайджан отличался от 15 республик на советском пространстве, так как, помимо России, лишь две республики являлись донорами, одной из них был Азербайджан. В начале 1980-х годов при Гейдаре Алиеве Азербайджан переместился с самого последнего места на одно из самых передовых мест, значительно улучшилось благосостояние людей. Еще одна причина связана с тем, что в тяжелые дни Гейдар Алиев предпринимал смелые шаги. После трагедии 20 Января он сразу же официально осудил преступление, совершенное советским правительством против азербайджанского народа, покинул ряды Коммунистической партии, в его лице азербайджанский народ увидел своего лидера. Последующий период был связан с Нахчыванской Автономной Республикой. Именно по инициативе Гейдара Алиева флаг Азербайджанской Демократической Республики был признан на заседании Верховного Меджлиса Нахчывана официальным государственным флагом, что явилось историческим событием. Могу сказать, что это было одним из важных шагов, ведущих к независимости.

Гейдар Алиев во все времена был вместе с народом. Именно поэтому в тяжелые, трагические дни азербайджанский народ обратился к нему. 15 июня 1993 года в этом зале на заседании парламента Гейдар Алиев был избран на пост председателя парламента Азербайджана. Хочу повторить, что это было поворотной точкой в нашей современной истории. После этого ситуация начала стабилизироваться. Был положен конец гражданской войне, разоружены незаконные вооруженные формирования, предприняты важные шаги, направленные на создание регулярной армии, Азербайджан смог преодолеть международную изоляцию, так как до того времени армянское лобби создало в мире такое представление, что, якобы, Азербайджан является агрессивным государством и развязал агрессию против Армении. Тогда, как под оккупацию попадали наши земли.

Гейдару Алиеву принадлежит исключительная роль в обеспечении инвестирования Азербайджана в крупном объеме. Вчера мы отметили 24-ю годовщину "Контракта века", без которого невозможно представить нынешнюю динамику стремительного развития Азербайджана.

Сегодня Азербайджан успешно развивается, и я хочу особо отметить роль парламента Азербайджана в этом развитии. Парламент Азербайджана, как при Гейдаре Алиеве, так и сегодня своей деятельностью укрепляет независимость нашей страны, обеспечивает ее ускоренное развитие, вносит в это развитие свой вклад. Приняты многочисленные законы. Эти законы охватывают, можно сказать, все сферы нашей жизни. Наша законодательная база отвечает самым высоким критериям. Мы присоединились ко многим международным конвенциям, и парламенту Азербайджана принадлежит огромная роль в обеспечении свобод, осуществлении нашей политики, связанной с демократическим развитием. Парламент Азербайджана играет важную роль в усовершенствовании многопартийной системы в нашей стране. В парламенте осуществляют деятельность представители многих партий, у которых, конечно, разные взгляды на различные вопросы. Однако, я очень рад, что в вопросах, связанных с национальными интересами, наши депутаты единодушны и, проявляя патриотизм, защищают государственные интересы Азербайджана в международной плоскости. Парламентская дипломатия играет важную роль в дипломатической сфере в Азербайджане. Должен отметить, что азербайджанские депутаты ведут активную работу в рамках международных организаций. Это получает оценку и азербайджанского народа, я тоже отслеживаю это, и должен сказать, что действительно проводится огромная работа. Во многих межпарламентских ассамблеях азербайджанские депутаты доводят правду об Азербайджане в связи с происходящими в нашей стране процессами, экономическими, политическими реформами, при необходимости серьезно защищают Азербайджан, восстанавливают справедливость, не позволяют, чтобы необоснованные обвинения против Азербайджана привели к тем или иным решениям.

Конечно, основное направление деятельности азербайджанских депутатов заключается в доведении до мирового сообщества, своих коллег правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Считаю, что мы добились больших успехов в этом деле. В последние годы несколько организаций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, европейский парламент приняли в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом справедливые, опирающиеся на международное право, резолюции, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана, деятельность в этом направлении будет продолжаться. Уверен, что парламент Азербайджана и впредь будет вносить позитивный вклад как в ускорение процессов, происходящих внутри страны, так и в укрепление международного имиджа Азербайджана.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является самой большой несправедливостью. Нагорный Карабах – исконная и историческая азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил и творил на этих землях. Исторические топонимы, исторические памятники этих земель, наше национальное наследие свидетельствуют о том, что азербайджанский народ веками жил на этих землях. Сегодня они находятся под оккупацией. Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему семь районов. Вся инфраструктура на этих землях разрушена. Фотоснимки наших разрушенных городов публикуются в интернете, их может увидеть каждый. Армяне разграбили все наши национальные богатства, музеи, разрушили наши исторические памятники, мечети. Против азербайджанского народа совершено военное преступление. Учинен Ходжалинский геноцид, в одну ночь армяне зверски убили более 600 невинных людей, в том числе свыше 100 женщин, более 60 детей. Сегодня парламенты свыше 10 стран официально признали Ходжалинский геноцид, и этот процесс будет продолжаться.

Все международные организации приняли постановления и резолюции, связанные с конфликтом. В их числе, конечно, хотелось бы особо отметить четыре резолюции Совета Безопасности ООН. В данных резолюциях открыто говорится, что армянские вооруженные силы должны быть безотлагательно и безоговорочно выведены с оккупированных земель. Вот уже более 20 лет Армения не соблюдает эти резолюции, игнорирует их, продолжая, таким образом, захватническую политику. К сожалению, международные организации также не применяет в отношении Армении никаких санкций. Считаю, что настало время, когда против захватчиков необходимо принять серьезные меры, и это было бы справедливо. Нам также следует уделить внимание механизмам деятельности международных организаций в связи с данным вопросом. Если резолюции высшего органа в мире – Совета Безопасности ООН не выполняются, то, конечно, авторитет данного органа не будет высоким. Есть лишь один путь урегулирования конфликта. Армянские вооруженные силы должны быть выведены с наших земель, Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность, после чего в регионе может воцариться мир. Территориальная целостность Азербайджана признается всем миром. Все страны поддерживают территориальную целостность Азербайджана, а Нагорный Карабах является его неотъемлемой частью.

Считаю, что в последующий период новое руководство Армении должно серьезно откорректировать свою позицию по этому вопросу, так как звучащие сегодня в Армении весьма противоречивые, а порой абсурдные мысли служат углублению, а не урегулированию конфликта. Азербайджан не свернет со своей принципиальной позиции. Нагорный Карабах является исконной, исторической азербайджанской землей, это - азербайджанская земля и с точки зрения международного права. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены.

Несмотря на конфликт, большое гуманитарное бедствие, - от этого конфликта страдают более миллиона человек, - Азербайджан находится на пути развития, и это развитие достаточно динамично. Армения же, напротив, постепенно все больше слабеет. Переворот, произошедший в Армении весной этого года, по сути, свидетельствует о том, что прежний режим полностью утратил поддержку народа. Режим, руководивший Арменией на протяжении двадцати лет, пал, что еще раз свидетельствует о крахе ее захватнической политики. В то же время международным организациям также необходимо провести серьезный анализ в связи с этим вопросом и спросить у себя, как это случилось, что международные наблюдатели положительно реагировали на проведенные в последнее время в Армении парламентские и президентские выборы. Разве они не знали, что все выборы в Армении грубо фальсифицируются? Не знали, что уважение прежнего режима там равно нулю? Знали, но по каким-то причинам закрывали глаза. Вот и сегодня формирующийся в Армении новый режим диктатуры проводит, можно сказать, ту же политику. В отношении политических противников применяется насилие, они подвергаются аресту, в отношении представителей печати осуществляются репрессии, органы печати закрываются, государственные органы открыто дают указания, касающиеся ареста политических противников, эти указания слышит весь мир. Все международные организации, в особенности, организации, связанные с печатью, медиа-свободами, правами человека, молчат. Спрашивается, почему международные организации не реагируют на происходящее в Армении угрожающие процессы? Что скрывается за этим? Это необходимо серьезно расследовать. Нам и без того хорошо известно, что некоторые международные организации проводят политику двойных стандартов против Азербайджана. Мы привыкли к этому и ведем борьбу с этим. Наша борьба опирается на очень веские аргументы. Как я уже отметил, наши депутаты вескими аргументами выражают свою позицию в связи с проводимыми против нас грязными кампаниями. Выдвигаемые против нас обвинения на 100 процентов сфальсифицированы, ложные, опираются на двойные стандарты и преследуют политические цели. Должен также сказать, что эти нападки, обвинения абсолютно не влияют и не смогут повлиять на нашу политическую волю. Армения же открыто проводит политику репрессий, душит медиа, подвергает аресту политических оппонентов, премьер-министр дает указания об их аресте, и никто не реагирует на это. Этот вопрос заставляет задуматься, считаю, что международные организации непременно должны ответить на наш вопрос. Если не ответят, значит они заодно с этим формирующимся новым режимом диктатуры.

Если обратить внимание на происходящие в Армении процессы, то так или иначе возникают определенные параллели. В 1992 году люди пришли к власти в Азербайджане с площадей и улиц. У них не было никакого опыта, политических знаний. Они не имели представления об экономике. Они вообще не соблюдали элементарные правила поведения в обществе. В итоге азербайджанский народ лишь год смог вынести эту власть, после чего они раз и навсегда были сметены с политической сцены. Мы видим в Армении ту же картину. Те, что кричали на площадях, сегодня назначаются на высокие посты, люди, не имеющие никакого опыта, решают судьбу Армении. Шаги, предпринимаемые новым правительством, свидетельствуют о том, что эти люди не имеют никаких знаний, подготовки и являются источником большой угрозы не только для Армении, но и всего региона. С одной стороны, - я уже говорил об этом, - чем больше нынешняя власть Армении останется у власти, тем лучше для нас, так как это преумножает их проблемы. И без того Армения в силу своей захватнической политики переживает кризис и спад. Согласно официальной статистике, бедность там достигает 30, в действительности же, 50 процентов. Имеют место массовая безработица, депопуляция, массовый выезд людей. Нет никаких оснований для экономического развития. Никто не желает вкладывать инвестиции, рынок ограничен, нет выхода на внешние рынки. Эти существующие проблемы, плюс их захватническая политика фактически привела к падению прежнего криминального режима. Но мы видим, что и новое правительство пытается идти по тому же пути. У Армении есть один путь выхода из этой тяжелой, сложной ситуации – освобождение наших земель. После этого могут быть созданы условия для их развития. Если они желают продолжить захватническую политику, то должны знать, что это ни к чему не приведет. Это закончится для них очень плохо.

Несмотря на то, что наши земли находятся под оккупацией, что у нас более миллиона беженцев и переселенцев, Азербайджан успешно развивается, есть прекрасные перспективы для развития. Нагорный Карабах никогда не получит какого бы то ни было статуса вне суверенитета Азербайджана. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят, чтобы их исконная, историческая, правовая земля была отделена от Азербайджана. Армении не следует жить такими грезами. Пусть руководство Армении не обманывает свой народ. Мы используем и будем использовать все возможности для восстановления нашей территориальной целостности, в этом направлении предприняты очень важные шаги. Как я уже отметил, международные организации поддерживают нашу позицию. Ее поддерживают не только Совет Безопасности ООН, но и Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие организации. В подписанном в нынешнем году между Азербайджаном и Европейским Союзом документе под названием Приоритеты партнерства суверенитет Азербайджана, неприкосновенность его границ, территориальная целостность получили поддержку. Это – позиция Европейского Союза. Соседние государства признают и поддерживают нашу территориальную целостность. Организация исламского сотрудничества неоднократно принимала резолюции, связанные с конфликтом. Все они защищают нашу позицию. То есть, это – международно-правовая сторона вопроса. Что же мы видим в реальной жизни? Армения – безуспешное государство. Если страной в течение 20 лет управлял режим криминальной хунты, - речь идет о государстве, являющемся независимом всего 26 лет, - то как еще можно назвать это государство? Только безуспешным. По сути, успех отвернулся от них в результате захватнической политики, так как в противном случае они могли бы воспользоваться возможностями Азербайджана. Без Азербайджана в регионе не могут быть реализованы ни одна инициатива, ни один проект, наша сила – политический вес, экономический потенциал, военное могущество постепенно возрастают, укрепляются наши международные позиции. Сегодня наша политика – хочу повторить, это не секрет, - заключается в том, чтобы поставить Армению в полностью изолированное положение, расшатать ее экономические устои – хотя вряд ли можно назвать их устоями. Почему? Потому, что мы хотим получить наши земли. Нам предлагают решать вопрос мирным путем. Мы тоже стремимся к этому. Но для этого необходимо иметь перед собой адекватную сторону. Мы не видим такой адекватности. Неадекватные шаги, действия Армении, ее заявления, звучащие с высоких трибун, поставят эту страну в еще более тяжелое положение. Нам нет до нее дела. Но это становится сегодня огромной проблемой для урегулирования конфликта.

Поэтому мы и впредь будем проводить свою политику. Наш экономический потенциал возрастает. Сегодня разница между Арменией и Азербайджаном, как между небом и землей. Сегодня Азербайджан является экономически развивающейся страной, Армения же – бедная страна, рассчитывающая на других и живущая за счет пожертвований. Конечно, мы и впредь будем проводить свою политику.

Хочу повторить, что Азербайджан осуществляет весьма успешную политику, связанную с международными вопросами, наши связи с соседними странами находятся на самом высоком уровне. Азербайджан пользуется огромным уважением в рамках Организации исламского сотрудничества. Мы подписали документы о стратегическом партнерстве с 9 странами – участницами Европейского Союза, а в этом году подписан документ Приоритеты партнерства.

Это и есть наша успешная внешняя политика, которая сегодня позитивно влияет на наше внутреннее развитие. Что касается экономической сферы, то за последние 15 лет не было второй страны, развивающейся настолько стремительно, как Азербайджан. Экономика увеличилась в 3,2 раза, этот рост продолжается и сегодня. Неслучайно, наша страна, которой всего 26 лет, согласно отчету Давосского всемирного экономического форума о конкурентоспособности экономики занимает 35-е место в мире. Представьте себе, в мире боле 200 стран. Азербайджан находится на 35-м месте. Подсчет конкурентоспособности охватывает все отрасли, а не только энергетически ресурсы. И вновь по подсчетам Давосского форума по индексу инклюзивного развития между развивающимися странами Азербайджан занимает 3-е место. Азербайджан находится на 26-м месте в мировом масштабе по уровню инфраструктуры. Все это создали мы, в результате неутомимой деятельности, благодаря единству народа и власти. Поэтому наши мысли, связанные с экономическим развитием, весьма обнадеживающи и очень позитивны.

Мы создали мощную армию. В этом году в Баку состоялись два военных парада – парады, посвященные 100-летиям нашей армии, а также освобождению Баку от оккупации. Считаю, что продемонстрированные на парадах наши возможности весьма впечатляющие. Сегодня согласно международным рейтингам Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мировом масштабе, и это реальность.

Словом, мы и впредь будем развивать нашу страну этой политикой. Сегодня мы отдаем больше предпочтения инновациям, технологиям. Через несколько дней Азербайджан выведет на орбиту третий искусственный спутник. Вот уже несколько лет Азербайджан является членом космического клуба. Два наших спутника уже находятся на орбите, будет выведен и третий.

Что касается нашей энергетической политики, то ее влияние ощущается не только в нашей стране, представляют значение проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана в регионе, на евразийском пространстве. Мы соединяем моря. Мы соединяем нефтепроводами Каспийское море с Черным и Средиземным, а газопроводом Азербайджан – с Европой. Реализуемый сегодня "Южный газовый коридор" является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе, его общая стоимость составляет 40 миллиардов долларов. Данный проект, можно сказать, полностью заново создает энергетическую карту.

Конечно, Азербайджан и впредь будет успешно использовать свое географическое положение. Мы уже превратились в один из транспортных центров, и это реальность. Через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг. Могли бы и не проходить, если бы мы не вложили в эту географию крупные инвестиции, если бы не поддерживали прекрасные отношения с соседними странами. Если страна не поддерживает с соседями добрых отношений, то как она может стать транзитной страной, это не возможно. Поэтому наша внешняя политика рассчитана на дальнейшее улучшение внутреннего положения. Внешняя политика одновременно играет важную роль также в обеспечении безопасности в Азербайджане. В Азербайджане нет внутренних источников угрозы. Я неоднократно говорил об этом. Мы защищаем себя от возможных рисков своей политикой, в том числе успешной внешней политикой. Одновременно постепенно увеличивается наш вклад в безопасность в мире. И не только в безопасность, мы также вносим большой вклад в межчеловеческий, межрелигиозный диалог, во многом обусловливающий безопасность. Неслучайно, сегодня Азербайджан известен в мировом масштабе как один из центров мультикультурализма. Эта политика, в первую очередь, нужна нам. Представители всех народов, религий в Азербайджане живут спокойно, как одна семья. Одновременно эта политика нужна миру, так как сегодня межрелигиозные вопросы постепенно вызывают озабоченность. Столкновения, непонимание, дискриминации, ксенофобия – мы видим все это в мире. Мы проводим свою политику, показываем свой пример. Проводимые в Баку многочисленные международные мероприятия получают высокую оценку крупнейших международных организаций, в том числе ООН, ЮНЕСКО и других организаций.

Сегодня мы отмечаем 100-летие парламента. Конечно, 100 лет назад парламент Азербайджана не мог полностью исполнять свои функции. Безусловно, мы являлись независимым государством, однако следует знать, что в 1918-1920 годах наша независимость была неполной. Азербайджан являлся крайне слабой страной. Он предпринимал первые шаги независимой жизни. В стране было достаточно много проблем. Могу сказать, что правительство не могло полностью контролировать территорию страны. Не могу сказать, что в то время мы могли полностью преодолеть международную изоляцию. Кто-то не воспринимал нас. Мы хорошо знаем историю. А сегодня Азербайджан является образцом успеха на карте мира. Он проводит сегодня полностью независимую политику. Все отмеченные мною вопросы – все достижения, связанные с внешней политикой, внутренней политикой, экономикой, служат цели дальнейшего укрепления независимости. Независимость – это не только государственные атрибуты. Можешь ты проводить независимую политику или нет? Можешь делать это успешно или нет? Приносит эта независимая политика тебе пользу или нет? Отвечая на эти вопросы, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня Азербайджан, проводящий абсолютно независимую политику, полностью обеспечивает свои национальные интересы. Парламенту Азербайджана принадлежит важная роль в этих делах.

Дорогие друзья, депутаты, еще раз поздравляю вас с этим замечательным событием. Желаю вам новых успехов. Спасибо.

Затем участники торжественного заседания, посвященного 100-летию азербайджанского парламента, сделали фото на память.

Торжественное заседание продолжило работу выступлениями.

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